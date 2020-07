Florian Badstübner: Vom Fußballer zum Bundesligaschiedsrichter

Badstübner beendete seine aktive Fußballer-Karriere bereits als Jugendlicher. "Ich habe mit 13 das Fußballspielen aufgehört, alle Pläne weggeworfen", erklärt der Student. Bei Fußballspielen wollte er jedoch weiter live dabei sein.

Der Anstoß für seinen Weg zum Schiedsrichter kam dann per Flyer von seinem Vater. "Da stand eben drin, ich kann zu jedem Fußballspiel kostenlos einfach hinzukommen, muss aber Schiri werden", erinnert sich Badstübner.

Eine "Riesenportion Glück" gehabt

Mit viel Unterstützung aus Umfeld und Verband sei es dann "Schritt für Schritt nach oben gegangen." Dazu habe er noch "eine Riesenportion Glück gehabt, sonst wäre das alles nicht so schnell gegangen."

Vom Deutschen Fußballbund (DFB) wurde er schon die letzten vier Zweitliga-Jahre begleitet und hat gutes Feedback bekommen. "Ich habe schon gemerkt, dass die Jahre gut waren, trotzdem war es extrem überraschend, dass sie mich schon dieses Jahr auswählen für die Bundesliga."

Dass zunächst keine Fans im Stadion sein dürfen, sei "vielleicht sogar eine ganz gute Vorbereitung, dass man nicht gleich sofort mit 40.000 bis- 50.000 anfängt." Die Fans fehlen natürlich, aber so könne er sich langsam herantasten: "Der Fußball macht ja genauso Spaß."

Da Badstübner schon als Assistent in der Bundesliga dabei war, weiß er bereits, was auf ihn zukommt. "Medial wird es eine ganze Packung mehr als in der 2. Liga." Und spielerisch wird das Tempo viel schneller sein.

Badstübner zieht Motivation aus den Pfiffen der Fans

Von den Beleidigungen durch die Fans will er sich nicht abhalten lassen. "Wenn man unten in der Kreisliga pfeift, bekommt man die Beleidigungen hautnah mit. Da versteht man jedes Wort."

Das sei viel schwieriger zu verarbeiten, "als wenn man von Zehntausenden ausgepfiffen wird." Er ziehe da sogar Motivation daraus und könne sich noch besser fokussieren, wenn es laut wird: "Und dann macht's noch mehr Spaß."

Kein autoritärer Schiedsrichter, sondern Sportler

Zur neuen Saison wird der 29-Jährige in der Bundesliga pfeifen. "Es ist absolut ein Traum", sagt der Mittelfranke vor seinem Debüt in der höchsten Spielklasse: "Es ist etwas ganz Besonderes, in die Bundesliga zu kommen."

Richtig verstehen werde er es erst beim Anpfiff. Auf den zu erwartenden Druck sieht er sich gut vorbereitet. "Man wächst mit seinen Aufgaben", sagt Badstübner, der auch entspannt damit umgeht, dass einige Spieler älter sein werden als er: "Ich will genauso ein Sportler sein, wie die Jungs auch. Die nehmen mich hoffentlich nicht als autoritären Schiedsrichter wahr, sondern eben als Sportler. Und wir werden dann ganz normal miteinander umgehen."