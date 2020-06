Flörsch: Glück und richtigen Kontakte sind im Rennsport wichtig

Seit diesem Jahr steht fest: Sophia Flörsch ist die erste Frau mit einem festen Startplatz in der Formel 3. Auf ihr erstes Rennen muss die Münchnerin noch etwas warten. Anfang Juli startet die Formel 3 im österreichischen Spielberg. "Ich kann es kaum erwarten, wieder 200 km/h zu fahren", sagt die 19-Jährige im Social-Media-Talk mit BR24 -Sportreporter Philipp Nagel. Das Corona-Virus hat die Winterpause um knapp drei Monate verlängert. Flörsch hielt sich unter anderem im Fahrsimulator fit. Doch der kann eines nicht ersetzen: das "Popogefühl", aber so richtig verlieren würde man das ja eigentlich eh nicht, so die begeisterte Motorsportlerin.

"Mädchen sollen sich mehr trauen"

Flörsch ist in einer Männerdomäne unterwegs und Vorbehalten ausgesetzt. Während Formel-1-Pilot Lewis Hamilton seinen Sixpack auf Instagram präsentiert, wird sie manchmal wegen ihrer Postings im Sport-BH angegangen. Oft bekommt die 19-Jährige zu hören, dass Frauen sich im Motorsport - vor allem in der Formel 1- nicht durchsetzen könnten: Sie seien nicht stark und nicht schnell genug, lauten die Vorurteile.

Die Münchnerin will beweisen, dass Frauen in der Königsklasse durchaus erfolgreich sein können. Aber der Weg dahin ist sehr steinig: "Man braucht viel Glück und die richtigen Kontakte. Geld macht viel aus im Motorsport." Aber die Sponsoren glauben an sie und bestärken sie in ihrem Vorhaben. "Die Konzerne sehen, dass Frauen durchaus etwas können und unterstützt werden müssen. Ich hoffe, dass in der Zukunft sich die Mädchen im Motorsport mehr trauen", sagt Flörsch.

"Motorsport ist mein Leben, seit ich vier bin." Sophia Flörsch

Persönliches Highlight: das 24-Stunden-Rennen in Le Mans

Sie selbst traut sich auch einiges zu: Zum ersten Mal wird sie beim 24 Stunden-Renn von Le Mans antreten: "Da freue ich mich extrem drauf". Und in der Formel 3 will die Münchnerin auch richtig angreifen: "Bis Ende des Jahres will ich zwei- dreimal in die Top Ten. Und nächstes Jahr möchte ich konstant in die Top fünf fahren."