Flicks Mängelliste: Daran muss DFB-Elf noch arbeiten bis zur WM

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr letztes Pflichtspiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft im November in Katar absolviert. Doch nach dem Torfestival in Wembley, dem 3:3 in England, ist nicht so ganz klar, in welcher Ausgangslage das deutsche Team zur WM fährt. Schließlich gab es in dieser Länderspielpause ja auch noch das ideenlose 0:1 gegen Ungarn in Leipzig.

Eines war zumindest deutlich zu erkennen: Knapp zwei Monate vor dem Katar-Turnier ist die DFB-Auswahl weit von der erhofften Titelform entfernt. Flicks Team scheint zudem das Siegen verlernt zu haben, es gewann nur einmal in den vergangenen sieben Spielen.

Flick spricht über die Mängel des Teams

Im Klassiker von Wembley gab sie beim letzten echten Härtetest vor Katar sogar eine 2:0-Führung aus der Hand. Binnen elf Minuten führte England plötzlich 3:2, eine Phase, die einem selbsternannten Mitfavoriten nicht passieren darf: "Gerade bei einer WM sind solche Dinge tödlich, da scheidet man schneller aus, als man denkt", mahnte Flick. "Wir wissen, woran wir arbeiten müssen."

Stabil bleiben ist ein Vorhaben, aber der Coach hat weitere Mängel erkannt: "Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne in dieser Zeit (bis November) noch an sich arbeitetet, für bessere Fitness, Sicherheit, Überzeugung, Passspiel. Da müssen wir noch besser werden."

Gerade die Überzeugung vor dem Tor, der Glaube an die eigenen Stärken und die Fähigkeit, sich durch souveränes Passspiel im letzten Drittel des Spielfeldes Chancen zu erarbeiten, fehlten dem DFB-Team in den letzten beiden Darbietungen. Wie der FC Bayern befindet sich das DFB-Team gerade in einer Stürmerkrise, auch wenn gegen England nun immerhin drei Tore gelangen. Und auch die Steigerung zum Ende imponierte Flick: "Positiv ist, dass wir nach dem 3:2 zurückgekommen sind und das 3:3 gemacht haben. Nicht aufzugeben ist das, was wir brauchen."

Youngster Jamal Musiala als große Hoffnung

Die drei Treffer gingen bei näherem Betrachten auch auf zwei Einzelleistungen von Jamal Musiala, der den Elfmeter zum 1:0 herausholte, und Kai Havertz sowie einem Torwartpatzer vorm zweiten Havertz-Tor zum 3:3 zurück. Gerade die beiden Offensivkräfte gelten Flick nun - der letzte Eindruck ist ja immer der bleibende - auch als große Hoffnungen in einer schweren DFB-Angreiferzeit ohne echten Mittelstürmer.

Havertz harmonierte nun im Duett zweier "falscher Neuner" mit Timo Werner im Sturmzentrum. Und Musiala? Der in England aufgewachsene Mittelfeldspieler, der sich erst vor einem Jahr fürs deutsche Nationalteam nominiert wurde, spielte im Mutterland des Fußballs äußerst stark auf, war Mann des Abends.

"Jamal hat gezeigt, warum er ein außergewöhnliches Talent ist. Er hat beim zweiten Tor einen Ballgewinn in der eigenen Hälfte gehabt. Er ist defensiv und offensiv ein Spieler, der uns sehr gut tut. Er kann dem Gegner Probleme bereiten und solche Situationen wie den Elfmeter rausholen. Er spielt ein, zwei Gegner aus, dann haben wir mehr Platz." Bundestrainer Hansi Flick

Am höchst talentierten 19-Jährigen kommt Flick vermutlich gar nicht mehr vorbei, wenn er seine WM-Startelf nominiert. "Wenn er so spielt, muss er beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft gesetzt sein", sagte der RTL-Experte und FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Klubs sind gefordert, die Nationalspieler in Form zu bringen

Die schlechte Nachricht für Flick: Viel Zeit zum gemeinsamen Testen, Selbstvertrauen-Sammeln und In-Form-Kommen bleibt den Deutschen jedenfalls nicht mehr, das muss nun Aufgabe in den jeweiligen Mannschaften der Spieler sein.

Allen voran gilt das für den großen Block des FC Bayern, der bei Ex-FCB-Coach Flick einen enorm hohen Stellenwert im Nationalteam hat, aber ja gerade auch im Klub eine Krise durchlebt. Bis zum Turnier müssen sich die Münchner steigern. Inmitten eines dichten Terminkalenders mit 14 Spielen in 50 Tagen.

Nur sechs Trainingseinheiten bis Katar

Erst am 13. November sieht der Bundestrainer sein Team dann in Frankfurt am Main wieder, zehn Tage vor dem ersten deutschen WM-Spiel gegen Japan. "Wir haben nur noch sechs Trainingseinheiten und ein Spiel", sagt Flick: "Das ist nicht viel."

Die Mannschaft fliegt für fünf Tage in den Oman und absolviert dort am 16. November gegen den Gastgeber ihre WM-Generalprobe. Der krasse Außenseiter Oman ist allerdings deutlich schwächer einzuschätzen als die drei Gruppengegner Japan, Spanien und Costa Rica.

WM-Finale bleibt "klar das Ziel"

Für das Großturnier nimm sich der Münchner Thomas Müller den spanischen Champions-League-Sieger Real Madrid als Vorbild: "Da läuft auch nicht immer alles brillant, aber sie behalten den Kopf oben, sie behalten den Glauben an sich selbst."

Denn das Finale - und letztlich der fünfte WM-Titel - bleibt trotz aller Sorgen und Nöte "klar das Ziel", betont der DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Realistisch ist das vermutlich nur, wenn die lahmende Bayern-Achse in Topform kommt. Für Uli Hoeneß soll das aber kein Thema sein: "Die ganzen Europäer sind alle nicht in Form, die Franzosen, die Spanier, die Engländer auch nicht. Ich vertraue da auch auf Hansi Flick, er ist ja ein Optimist und sieht immer das Positive in allem."