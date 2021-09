Flicks Baustellen: Löws schweres Erbe

Eine Baustelle ist die Offensive: Hansi Flick hätte vom FC Bayern neben Assistent Danny Röhl und Scout Hermann Gerland am liebsten wohl auch noch einen weiteren Spieler mitgenommen: Ein echter Strafraumstürmer wie der Münchner Weltfußballer Robert Lewandowski ist auch unter dem neuen Chef nicht zu sehen. Timo Werner, das wurde trotz seines Tores gegen Liechtenstein abermals deutlich, ist es nicht. Überhaupt fehle der deutschen Offensive insgesamt das "Selbstverständnis", Tore zu erzielen, hat Flick beobachtet.

Im Spiel gegen Liechtenstein offenbarte sich wieder die altbekannte Standards-Schwäche: 15 Ecken verpufften wirkungslos, und auch Freistöße brachten kaum Gefahr. Da kommt auf Mads Buttgereit, als Experte für ruhende Bälle verpflichtet, noch viel Arbeit zu.

Dem Spiel fehlt es an Tempo

Aber auch der Spielwitz fehlte in St. Gallen. Leroy Sané, Serge Gnabry, Kai Havertz, Jamal Musiala oder Marco Reus – an Zauberfüßen mangelt es der deutschen Elf nicht. Und doch erreicht sie viel zu selten ein Tempo, wie es der moderne Fußball erfordert. Flick muss seiner Mannschaft die Behäbigkeit der Löw-Spätphase austreiben und ihr Geschwindigkeit verleihen – sonst bleibt das Traumziel Weltspitze unerreichbar.

Flick hatte sich in der Vorbereitung in Stuttgart drei Begriffe auf die Fahne geschrieben: mehr Mut, mehr Initiative, mehr Aktivität. Einen kleinen Fortschritt wollte er in St. Gallen immerhin ausgemacht haben. "Wir haben gesehen, dass die Mannschaft bereit ist, den Gegner direkt unter Druck zu setzen", sagte er und lobte: "Wir hatten frühe Ballgewinne, da war jeder Einzelne eingebunden."

DFB-Team muss zur Mannschaft werden

Wichtigste Aufgabe für Flick wird es aber sein, aus dem DFB-Team wieder eine echte Mannschaft zu formen, bei der jedes Rädchen ins andere greift. Flick setzte bereits hier an, führte viele Gespräche, streichelte Seelen wie die von Werner oder Leroy Sané, der zum 2:0 traf. Dass er die Stammformation, die er im Training einspielte, für Liechtenstein auseinanderriss, mag auch Verletzungen (Neuer, Müller) und dem Armenien-Spiel geschuldet gewesen sein. Hilfreich, um sich endlich über eine feste Achse zu finden, war es nicht.