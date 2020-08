Flick zufrieden mit Chelsea-Generalprobe und Süle-Comeback

Flick: "Eine gute Generalprobe"

Dass seine Truppe in Durchgang zwei - Flick brachte elf neue Spieler - dann etwas schwächer wirkte und nicht mehr so dominant? Geschenkt, zumal Flick das gar nicht so sah: "Letztendlich hat das Spiel auch keinen Abbruch bekommen, nachdem wir auch so oft gewechselt haben. Also von daher war ich heute sehr zufrieden und deswegen war es eine gute Generalprobe für uns."

"Erfolg ist ein Prozess. Und jeden Tag muss man daran arbeiten. Und das werden wir auch tun." Hansi Flick zur Vorbereitung auf das Chelsea-Spiel

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am kommenden Samstag, 8. August, 21.00 Uhr, auf den FC Chelsea. Das Hinspiel in London hatten die Münchner 3:0 gewonnen. Kommen die Bayern weiter, reisen sie nach Portugal: In Lissabon wird in einem Kurzturnier ab dem 12. August der neue Europa-Champion ermittelt.