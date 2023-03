Flick und Kimmich beim DFB-Team - kein Kommentar zum FC Bayern

FC Bayern "vermiest" Flicks Start in die EM-Vorbereitung

Flick wirkte mürrisch dabei, er wirkte ernst. Schließlich sollten die beiden ersten Länderspiele des Jahres 2023 nach der verkorksten WM in Katar ein Neuanfang sein, zahlreiche Neulinge hat er in den Kader berufen. Eigentlich also ein Startschuss, um mit guter Laune in den Countdown zur Heim-EM 2024 zu starten.

Doch der mediale Fußballfokus in Deutschland liegt derzeit - genauer gesagt seit Donnerstagabend, kurz vor 22 Uhr - eben auf dem FC Bayern und der Frage, ob Trainer Julian Nagelsmann tatsächlich gehen muss und Thomas Tuchel als Nachfolger kommt. Als Flick am Freitag um 13 Uhr aufs Pressepodium in Frankfurt kam, gab's noch keine Updates von der Isar.