Flick und die Zukunft der Nationalelf - mit Neuer und Müller?

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick ist wieder da: Erstmals nach dem WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft in Katar mit dem Vorrunden-Aus hat sich Flick in längeren Gesprächen zu seiner und der Zukunft des Teams geäußert.

War Flick davor, hinzuschmeißen? "Ich habe nicht einmal daran gedacht, aufzuhören", erklärte Flick im Sportschau-Interview, "weil es für das Trainerteam und für mich klar war, dass wir 2024 das Projekt geren begleiten wollen." Zumindest bis dahin wird Flick das Team also betreuen - und möglicherweise auch ordentlich umkrempeln.

Zahlreiche Spieler-Gespräche geplant

"Es ist immer so, dass man nach Turnieren einen Ist-Zustand hat und kuckt, was die Zukunft bringen kann", erklärte er. Zwar sei noch reichlich Zeit bis zum nächsten Länderspiel im März 2023: "Trotzdem haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Das sind die Dinge, die ich mit den Spielern in den nächsten Wochen besprechen möchte."

Flick äußerte sich nicht zu Spekulationen, ob er einigen Spielern vielleicht einen Rückzug aus dem Nationalteam nahelegen würde, vor allem nicht so kurz nach der WM. "Es gibt keinen Grund jetzt schon zu sagen, Du bist raus oder Du bist weg", sagte er. "Natürlich", hätten sich Flick und sein Team bereits Gedanken gemacht: "Aber das ist nichts für die Öffentlichkeit."

Allerdings unterstrich er deutlich: "In der Nationalmannschaft ist das Leistungsprinzip vorhanden." So könnte es in Zukunft durchaus für einige Akteure eng werden, die zwar mehr als eine Dekade Leistungsträger waren, zuletzt aber nicht immer überzeugend wirkten.

Flick und die Personalie Neuer: Erst Genesung abwarten

Torwart Neuer könnte ein solcher Fall sein. Allerdings unterstrich Flick hier, dass man nach dessen Skiunfall natürlich abwarten müssen. "Bei Manuel Neuer muss man sagen ist es entscheidend und wichtig, dass er schnell wiederkommt und das alles wieder gut verheilt", so Flick, erst "dann muss man weitersehen."

In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) betonte Flick, dass das Alter für ihn bei Spielern keine Rolle spiele. Sowohl Neuer wie auch dessen FC-Bayern-Mitspieler Thomas Müller könnten somit weiterhin Kandidaten für die Nationalmannschaft sein.

"Auch mit Thomas Müller reden"

Er werde "auch mit Thomas reden. Wir haben schon kurz gesprochen, aber noch nicht im Detail", erklärte Flick. Auch, um auszuloten, was der Bayern-Stürmer nach dem WM-Aus im Sportschau-Interview gemeint hatte: Müllers erste Reaktion in der Enttäuschung klang nach einem Abschied nach 121 Länderspielen.