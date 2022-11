Flick stellt Elf vor: WM-Auftakt mit Müller, Gnabry und Musiala

Hansi Flick setzt gleich zum WM-Auftakt auf seinen Wortführer Thomas Müller. Der Profi von Bayern München steht nach verschiedenen gesundheitlichen Problemen in den vergangenen Wochen bei der WM 2022 in Katar gegen Japan in der deutschen Startaufstellung.

Im Mittelfeld entschied sich der Bundestrainer neben Joshua Kimmich für Ilkay Gündogan. Kimmichs Münchner Klubkollege Leon Goretzka sitzt zunächst auf der Bank. Kai Havertz darf als Nummer neun ran. Vor Kapitän Manuel Neuer im deutschen Tor verteidigt Niklas Süle wie zuletzt bei Borussia Dortmund rechts. Neben Abwehrchef Antonio Rüdiger besetzt Nico Schlotterbeck etwas überraschend das Zentrum, David Raum agiert links. Müller wird flankiert von seinen Bayern-Mitspielern Serge Gnabry und Jamal Musiala.

Die Aufstellung: 1 Manuel Neuer - 15 Niklas Süle, 2 Antonio Rüdiger, 21 Nico Schlotterbeck, 3 David Raum - 6 Joshua Kimmich, 21 Ilkay Gündogan - 10 Serge Gnabry, 13 Thomas Müller, 14 Jamal Musiala - 7 Kai Havertz. - Trainer: Hansi Flick