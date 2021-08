Flick setzt auf "neuen Leistungsgedanken" und frischen Wind

Am Dienstag setzte der neue Bundestrainer eine zweite Trainingseinheit an, um in der kurzen Zeit bis zum ersten Spiel am Donnerstag in St. Gallen (Radio-Livereportage in B5 aktuell ab 20.45 Uhr) gegen Liechtenstein seine Vorstellungen von einem aktiven und temporeichen Offensivfußball einzustudieren.

Von Nervosität, die sich Ilkay Gündogan zwar durchaus vorstellen kann, ist beim neuen Bundestrainer nach draußen nichts zu merken. Er führt viele Einzelgespräche. Das scheint zu funktionieren.

Reus: "Einfach loslegen" mit "neuem Leistungsgedanken"

Besonders beim Rückkehrer Marco Reus sprudelt das neue Selbstbewusstsein regelrecht heraus: "Wir wollen in den ersten drei Spielen jetzt einfach loslegen, mit viel Energie, viel Motivation und dann bin ich da sehr guten Mutes", schwärmt der Dortmunder. Und er ist glaubt, dass "der Leistungsgedanke hier nochmal neu geschrieben wird".

Altgediente, Rückkehrer und junge Wilde wie Baku

Auch die Mischung scheint zu stimmen. Flicks Team besteht aus Altgedienten, Rückkehrern – und einigen jungen Wilden wie Ridle Baku. Der erinnert sich kurz nochmal daran, wo er "angefangen hat", ist jetzt "stolz darauf dabei zu sein" und will Vorbild sein: "Vielleicht können sich ja einige junge Spieler ein Beispiel nehmen daran".

BR-Sportreporter Bernd Schmelzer bestätigt den "frischen Wind"

Der BR-Sportreporter Bernd Schmelzer bestätigt die positiven Eindrücke. "Der kommt sehr gut an", sagt er über Flick und ergänzt: "der hat hier frischen Wind reingebracht. Alles strahlt, alle lächeln". Auch auf der Pressekonferenz sei zu spüren gewesen: "Hier ist jetzt etwas anders, als er vorher war". Auch die Spielphilosophie mit offensivem und frischem Angriffsfußball sei schon gut erkennbar. Fest steht insgesamt: "Es soll wieder darum gehen, dass die Besten spielen, egal wie alt oder wie jung sie sind", so Schmelzer.