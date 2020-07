Flick nimmt Kurs auf die Champions League

Flick denkt weiterhin Schritt für Schritt. "Unser nächstes Ziel ist, Chelsea zu schlagen", lautet seine Ansage und er ergänzt: "Über die weiteren Spiele im Rahmen des Turniers in Lissabon machen wir uns zur gegebenen Zeit Gedanken." Nach dem Testspiel gegen Marseille am Freitag (31.07.2020, 16.00 Uhr) "werden wir einen Cut machen und den ganzen Fokus auf das Spiel gegen Chelsea richten", sagt der Coach.

Flick über die Atmosphäre: "Da will jeder gewinnen"

Die ersten Trainingseinheiten stimmen Flick optimistisch: "Ich bin ähnlich, wie das auch vor der Pause war, mehr als zufrieden, mit dem was die Mannschaft abliefert. Das Team ist sehr konzentriert und wir haben eine enorme Qualität im Training. Das sind die besten Voraussetzungen, um sich zu entwickeln", sagt der 55-Jährige. Sofort habe er wieder das "Mia-san-mia-Gefühl" gespürt: "Ich bin absolut begeistert von der Atmosphäre, die in der Mannschaft herrscht. Da will jeder gewinnen, das ist einfach schön zu sehen und es ist die Grundvoraussetzung, wenn man Erfolg haben will."

Pavard-Verletzung: Hoffen, dass nicht allzu viel kaputt ist"

Sehr erfreut äußerte sich Flick, "dass wir einen großen Kader mit enormer Qualität haben und somit eine große Auswahl an Spielern." Allerdings habe sich "Benjamin Pavard heute im Training verletzt. Wir müssen die Untersuchungen abwarten und wissen noch nicht ob und wie lange er ausfallen wird", sagte der Trainer. Einen Funken Hoffnung hat er dabei aber auch: "Er ist nicht umgeknickt und ich hoffe, dass nicht allzu viel kaputt ist."

Sané im Testspiel dabei

Ein weiterer Spieler wird gegen Chelsea nicht dabei sein: Der Neuzugang Leroy Sané ist dafür noch nicht spielberechtigt. Im Testspiel gegen Marseille darf er trotzdem ran, "um Einsatzzeit zu sammeln" – auch als Belohnung für seine ersten Übungseinheiten: "Ich bin sehr zufrieden, wie er das Training annimmt und mit welcher Intensität er trainiert. Auch heute im Neun gegen Neun hat er seine Sache sehr gut gemacht. Ich gehe davon aus, dass er bei 100 Prozent ist".