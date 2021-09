Flick mit Einstandsspiel nicht ganz zufrieden

Zwei Tore, drei Punkte und einige Fragezeichen. Hansi Flicks Debüt als Bundestrainer war noch nicht der erhoffte Neuanfang nach der Ära Joachim Löw. Die Mannschaft tat sich schwer, die enge Verteidigung des krassen Außenseiters Liechtenstein zu überwinden. "Ohne Frage hätten wir uns alle gewünscht, dass wir mehr Tore schießen", erklärte der Bundestrainer nach dem Spiel. "Wir haben es in den ersten Minuten verpasst, dass wir frühzeitig ein Tor machen und damit Vertrauen hereinbekommen."

Für Flick war es ein Anfang, "mit dem wir nicht ganz zufrieden waren." Allerdings wollte er der Mannschaft keinen Vorwurf machen, dass nach drei Trainingseinheiten noch nicht alles funktioniert hatte.

Mannschaft muss "offensiv besser harmonieren"

Doch Training alleine kann manche Probleme des neuen Bundestrainers nicht lösen. Denn hinter Timo Werner gibt es kaum Spieler im Kader, die die Mittelstürmerposition einnehmen könnten. Ein Problem, dass sich laut Flick auch in den Köpfen der Spieler eingenistet hat: "Was man merkt, ist, dass die Mannschaft nicht so das Vertrauen hat, dass sie Tore erzielen kann. Es ist enorme Qualität da, ohne Frage", doch Qualität alleine reicht im Fußball eben nicht aus. "Wir wollen offensiv noch besser harmonieren", sagt Flick.

Wie das aussehen könnte, zeigten Bayern-Spieler Jamal Musiala und Timo Werner in der 41.Minute. Musiala bekam den Ball auf der linken Außenbahn. Ein schneller Haken nach innen, eine Körpertäuschung, den Ball vom rechten auf den linken Fuß gelegt und der Blick für den im Strafraum steil gehenden Werner. Der Pass kam punktgenau, der Abschluss trocken ins rechte Eck. Fertig war der erste Treffer unter dem neuen Bundestrainer.

Ein schöner Spielzug, der dem 18-jährigen Bayernprofi ein Extralob von Flick einbrachte: " Wir müssen es so machen, wie Jamal Musiala beim ersten Tor mit einer hervorragenden Einzelleistung: Selbstbewusst in ein Dribbling gehen. Das Tor war sehr gut herausgespielt."

Musiala – ein Kandidat für die Startelf?

60 Minuten dauerte Musialas Startelfdebüt im Nationaltrikot. 60 Minuten in denen er zeigen konnte, dass er auch in der Nationalmannschaft herausstechen kann. Für Flick, unter dem Musiala der Durchbruch beim FC Bayern gelang, keine Überraschung: "Dass Jamal eine Qualität hat, das hat er bei Bayern München im letzten Jahr oder auch in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen. Und heute auch", sagte Flick auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Doch bei all dem Lob, das Musiala von Flick bekam, beantwortete der Bundestrainer Fragen über einen möglichen Stammplatz in der Startelf für den Teenager eher ausweichend: "Das müssen wir sehen, je nachdem, wie wir ins Spiel gehen wollen", so Flick.

Lobende Worte für Sané

Ein Konkurrent um die Stammplätze ist Bayern-Teamkollege Leroy Sané. Der 25-Jährige war wegen schwacher Auftritte in der Bundesliga zunehmend in Kritik geraten, doch stand gegen Liechtenstein 90 Minuten lang auf dem Platz - und rechtfertigte die Entscheidung mit einem schönen Treffer zum 2:0 (74.).

Auch für ihn fand Flick lobende Worte: "Er ist ins Eins gegen Eins gegangen und hat gut abgeschlossen. Das sind die Dinge, die er kann. Er hat gezeigt, dass er auf einem wirklich guten Weg ist", sagte der Bundestrainer.

Wie sich die Einsatzzeiten der beiden Bayern-Spieler unter Flick weiterentwickeln, wenn der Bundestrainer fester im Sattel sitzt und entscheidende Spiele anstehen, wird spannend. Das Tor und die Vorbereitung waren jedenfalls gute Argumente, um sich für wichtige Rollen in der Mannschaft zu empfehlen.

Am Sonntag trifft DFB-Elf auf Gruppenersten

Schon am Sonntag gibt es neue Chance, um den Bundestrainer von weiteren Startelf-Einsätzen zu überzeugen. Dann nämlich steht das Qualifikationsspiel gegen die Auswahl Armeniens an (Anstoß 20.45 Uhr, Live-Reprotage bei BR24 Sport), die derzeit mit einem Punkt Abstand auf Deutschland Gruppenerster sind. Flick würde sich sicher über weitere selbstbewusste Offensivaktionen der beiden freuen.