Flick: "Jeder hat am Ende die Verantwortung für sich"

Hansi Flick kann sportlich entspannt in die letzten Aufgaben des Jahres gehen. "Wir haben unsere Hausaufgaben ja schon gemacht", sagte der Bundestrainer mit Blick auf die bereits geschaffte WM-Qualifikation. "Wir sind auf einem guten Weg." Leider habe man in der Nationalmannschaft wenig Zeit, um gewisse Dinge einzustudieren. Für Liechtenstein wäre es ein Riesenereignis einen Punkt mitzunehmen.

Deshalb erwartet er von seiner Elf, "dass wir die Chancen kompromisslos dann auch reinmachen." Ziel sei es, vor ausverkauftem Haus den Fans eine tolle Leistung zu zeigen. "Wir wollen gute Spiele abliefern", so Flick, auch um 27 Punkte in der WM-Qualifikation zu erreichen.

Müller hofft auf die eine oder andere Lücke

Gegen Fußballzwerg Liechtenstein hatte die Flick-Elf zuletzt glanzlos mit 2:0 gewonnen. Ein Torfestival könne er für das Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr in der BR24 Radio-Livereportage) auch nicht versprechen, erklärte Nationalspieler Thomas Müller vor dem Duell in Wolfsburg. "Natürlich wollen wir Torchancen herausspielen", so der Spieler des FC Bayern.

Liechtenstein habe im ersten Spiel im September gut verteidigt. "Das werden sie auch morgen wieder zeigen." Müller hofft deshalb, "dass sich die eine oder andere Lücke ergibt." Dass mit Niklas Süle, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Karim Adeyemi fünf Spieler vorzeitig abreisen mussten und der Mannschaft fehlen, sieht Müller sportlich nicht als unlösbares Hindernis: "Es fallen immer wieder Spieler aus und damit muss man klarkommen."

Impfstatus in die Nominierung mit einbeziehen?

Die aktuelle Corona-Situation überlagert aber weiter die sportlichen Fragen. "Wir sehen uns in der Verantwortung, dass alle gesund sind", erklärte Flick, der sich erst nach den Länderspielen mit der Frage beschäftigen will, ob er in Zukunft auch den Impfstatus seiner Nationalspieler als Voraussetzung für eine Nominierung einbezieht. "Ich hoffe, dass es solche Themen, dass wir fünf Spieler nach Hause schicken müssen aufgrund von Corona, nicht mehr gibt, das würde ich mir wünschen."

"Wir müssen einfach schauen, wie wir das in Zukunft machen, das wird uns noch länger beschäftigten." Hansi Flick

Flick: Impfen der einzige Weg aus der Pandemie

Kimmich hatte zuletzt selbst bestätigt, nicht geimpft zu sein. Zum Impfstatus von Musiala, Gnabry und Adeyemi machte der Deutsche Fußball-Bund keine Angaben. "Wir haben keine Impfpflicht. Für mich ist der einzige Weg aus der Pandemie, dass man sich impfen lässt im Profifußball," betonte Flick. Allerdings: "Jeder hat am Ende die Verantwortung für sich und das Recht, das zu verweigern." Man dürfe aber Menschen, die dies aus Sorge vor negativen Folgen nicht tun wollen, "nicht verurteilen".

Thomas Müller findet es gut, "dass wir die Testungen auch weiter machen, obwohl es - glaube ich - nicht verpflichtend wäre." Der Profi merkte jedoch an: "Man darf das auch nicht über dramatisieren", denn "damit ist die gesamte Gesellschaft konfrontiert."