Flick ist "stolz": Gierige Bayern brillieren

Schweinsteiger: "FC Bayern kann Champions League gewinnen"

Für die achte Meisterschaft in Serie sind noch höchstens drei Siege aus fünf Spielen nötig, nicht nur für Bundestrainer Joachim Löw steht fest: "Die Bayern lassen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen." Doch die Schale soll nur der Anfang sein. Ur-Bayer Bastian Schweinsteiger traut seinem Ex-Klub "alles" zu. "Auch im europäischen Vergleich ist es eine Supermannschaft", sagte er der FAS, "sie können die Champions League gewinnen."

Das sieht Ehrenpräsident Uli Hoeneß ähnlich. "Ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einer neuen, tollen Generation sind", sagte er in der Bayern-1-Sendung "Heute im Stadion" und schloss den umworbenen Leroy Sane (Manchester City) bereits in seine Gedanken ein: "Wir haben mit Joshua Kimmich, Niklas Süle und hoffentlich David Alaba, Thiago und auch Leroy Sane eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, dass bei Bayern München gerade eine neue Ära beginnt."

"Wir sind ehrgeizig und hungrig"

So oder so - die Bayern sind zu Großem fähig. "Es ist noch einiges zu spielen", sagte Flick über die Triple-Jagd, "aber wir haben eine gute Ausgangsposition." In Leverkusen, im Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt und gegen Gladbach warteten "schwierige Spiele", meinte Joshua Kimmich, "da wollen wir nochmal nachlegen." Dass dies gelingen wird, bezweifelt keiner in der "Mia san mia"-Fraktion. "Man sieht, wie ehrgeizig und hungrig wir sind, dass wir kein Stück nachlassen", sagte David Alaba.