Flick is coming home: Rückkehr in die Erfolgs-Arena

Für Flick ist es ein Heimspiel der besonderen Art. Hier feierte er einen einmaligen Triumphzug als Bayerntrainer. In gerade einmal 19 Monaten hatte der Bayerntrainer mit sieben Titeln in München alles gewonnen, was es innerhalb dieser kurzen Zeit zu gewinnen gab. Der Abschied fiel dementsprechend schwer. Flick genoss eine hohe Popularität. Bei allen. Auf die hofft er jetzt bei seiner Rückkehr in die Münchner Arena zum Nations-League-Spiel gegen England (20.45 Uhr, Radio-Livereportage).

Vorfreude auf ein ausverkauftes Haus, Hoffen auf Unterstützung

"Es ist lange her, dass ich in München ein ausverkauftes Haus genossen habe", erinnert sich Flick. Daher freut er sich besonders darauf. Und hofft, dass die Mannschaft unterstützt wird. "Das wäre halt schon für mich, für die Mannschaft, für alle, eine super Sache, wenn das so funktionieren könnte, dass wir auf der einen Seite gut spielen und auf der anderen Seite die Top-Unterstützung vom Publikum haben", so lautet sein Wunsch.

Flick: "Siege geben immer wieder Vertrauen in die eigene Stärke"

Vielleicht schwappt ja dann auch etwas von der Siegermentalität über, die Flick hier verbreitet hatte. Die Münchner hatten unter seiner Regie ganze 81 Prozent ihrer Spiele gewonnen. "Die Siege geben immer wieder Vertrauen in die eigene Stärke", hatte er fortwährend wiederholt. Auf genau diesen Effekt hofft er jetzt bei der Rückkehr nach München.

Zweiwöchige Vorbereitung auf die Nations League

Hansi Flick hat alles getan, damit die Fans eine top-vorbereitete Mannschaft sehen. Seit fast zwei Wochen hat er seine Mannschaft in einem Trainingslager in Marbella und danach in Herzogenaurach auf die Nations-League-Begegnungen eingestimmt. Klar in der Spielidee und in der Ansprache an jeden einzelnen.

DFB-Elf hat einiges gutzumachen

Schließlich ist es höchste Zeit, einiges gerade zu rücken. Die Enttäuschungen bei den vergangenen Großevents. Und eine Blamage vor rund 21 Jahren: Da unterlag Deutschland in München den Engländern mit 1:5. Das soll diesmal keinesfalls passieren. Schließlich spielt Flicks Team ja in "seinem" Stadion.