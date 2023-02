> Sport > Flick hält Meisterschaftsrennen für offen

Bundestrainer Hansi Flick hat im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga keinen klaren Favoriten. "Es wird spannend zu sehen, wie es am Ende ausgeht. Es ist alles offen", sagte Flick am Dienstag in Köln bei einem Termin zur Heim-EM 2024.