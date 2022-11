Flick gibt 26er-Kader für Fußball-WM in Katar bekannt

Mario Götze? Niclas Füllkrug und/oder Youssoufa Moukoko? Diese Personalien im Mittelfeld und im Angriff dürften die letzten noch offenen Fragen sein, die noch nicht geklärt sind, ehe Bundestrainer Hansi Flick an diesem Donnerstag (10.11.2022) seinen 26-köpfigen Kader für die WM in Katar bekanntgibt. Das Grundgerüst der Profis, die den fünften WM-Titel für Deutschland holen sollen, steht.

Dass sich zuletzt Leipzigs Stürmer Timo Werner schwer verletzte und seine WM-Teilnahme abhaken musste, war bis zum vergangenen Bundesligawochenende die letzte Hiobsbotschaft für den früheren Bayern-Trainer. Die Chancen für Füllkrug oder Moukoko dürften damit gestiegen sein. Nun hofft Flick, dass am letzten Spieltag vor der WM-Pause keine Verletzten mehr dazukommen.

Müller trotz Verletzung wohl gesetzt - Reus auf der Kippe

Ohnehin werden Spieler wohl mit auf Flicks Liste stehen, obwohl sie noch nicht komplett fit sind: Thomas Müller vom FC Bayern München wird ohne Spielpraxis in die heiße Phase der WM-Vorbereitung starten. Der eigentlich Unverzichtbare muss um seinen Platz in der Startelf bangen. Noch schlechter sieht es für Marco Reus von Borussia Dortmund aus.

"Ich stopsel gerade so rum. Das bin ich nicht gewohnt. Ich bin es gewohnt, dass mein Körper funktioniert, das tut er die letzten Wochen nur im Stop-and-Go-Modus", sagte ein sichtlich genervter Müller zuletzt. Corona, muskuläre Probleme, ein Magen-Darm-Infekt und schließlich die aktuellen Hüft- und Beckenprobleme - in den vergangenen zwölf Pflichtspielen kam Müller auf gerade einmal drei Kurzeinsätze für den Rekordmeister.

Es bleibt wenig Zeit - nur noch ein Test im Oman

Dass Bundestrainer Hansi Flick seine Führungskraft am Donnerstag in den 26er-Kader für die WM in Katar berufen wird, steht zwar außer Frage. Doch bis zum Auftaktmatch gegen Japan (23. November) bleibt Müller nur noch die WM-Generalprobe eine Woche zuvor im Oman, um Spielpraxis zu sammeln. Denn Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird auf Müller auch am Samstag im Spiel bei Schalke 04 verzichten (müssen), um ihm "noch Ruhe vor der WM zu geben" und kein unnötiges Risiko einzugehen.

Während Müller sich aber im Kurz-Trainingslager im Oman noch in Form bringen kann, läuft Turnier-Pechvogel Marco Reus mal wieder die Zeit davon. Der 33-Jährige verpasste aufgrund seiner Sprunggelenksprobleme auch das Spiel von Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg am Dienstagabend. Ob Flick angesichts seiner zahlreichen Alternativen den Namen des BVB-Kapitäns am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main wirklich verkünden wird, ist daher fraglich.

Sein Trainer Edin Terzic hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. "Es geht darum, dass er beschwerdefrei wird und sich frei bewegen kann", sagte Terzic: "Dann kann er jede Mannschaft bereichern. Ich bin mir sicher, dass sich ganz Fußball-Deutschland freuen würde, wenn er endlich mal wieder ein großes Turnier miterlebt." Die Chancen stehen 50:50. Am Donnerstag wissen wir mehr.