Flick erwartet gegen Gladbach vollen Einsatz – "von Anfang an!"

FC-Bayern-Trainer Hansi Flick erwartet nach den zuletzt so zahlreichen Gegentoren "eine andere Einstellung von Anfang an und nicht erst ab der 48., 49. Minute. Ich möchte, dass wir das zeigen, was wir im Stande sind zu leisten. Die Mentalität hat die Mannschaft - ohne Frage."

Dafür müsse man "mit einer anderen Haltung, einer anderen Dynamik, einer anderen Intensität ins Spiel gehen, in den Zweikämpfen mehr präsent sein als in den Spielen zu vor und gegen den Ball auch mal den Meter mehr machen", sagte der 55-Jährige.

Gladbach immer ein unangenehmer Gegner

"Von früher wissen wir, was da auf uns zukommt", erinnerte Flick an manches bemerkenswerte Duell mit der Borussia aus seiner aktiven Zeit. Auch aktuell findet der Coach die Leistung des Gegners "beachtenswert", vor allem gegen hochkarätige Gegner in der Champions League.

FC Bayern will Heimstärke des Gegners weiter brechen

Seit Sommer 2014 holte kein anderer Bundesligist so viele Punkte gegen den FCB wie Mönchengladbach (fünf Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen). In den vergangenen drei Spielzeiten hatte die Borussia jeweils das Hinrundenduell gegen die Bayern für sich entschieden, während die Münchner im Rückspiel als Sieger vom Platz gingen.

Mönchengladbach kann in dieser Saison allerdings noch nicht an die Heimstärke vergangener Jahre anknüpfen. Zuletzt blieben die Fohlen zwei Mal in Folge sieglos zuhause - länger war dies seit dem Amtsantritt von Coach Marco Rose aber noch nie der Fall.

Kimmich auf der Sechs, Coman gesetzt, Gnabry-Einsatz fraglich

Joshua Kimmich in der Freitagspartie (Anstoß 18.30 Uhr) auf der Sechs spielen. Fest für den Kader gebucht ist auch Kingsley Coman, der laut Flick nach seinen überstandenen Blessuren wieder "voll mittrainiert hat".

Fraglich ist nur der Einsatz von Serge Gnabry. "Bei ihm muss man abwarten, er hat immer noch Schmerzen", sagte der Trainer. Der Nationalspieler hatte sich beim 5:2 gegen Mainz zum Jahresstart eine Prellung mit Bluterguss oberhalb des Schienbeins zugezogen.