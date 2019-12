Flick bleibt bis Saisonende Trainer beim FC Bayern München

"Sind wieder eine Mannschaft"

Die Kluboberen lobten deshalb zuletzt sehr häufig den Coach: "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft und der Spielqualität. Die Ergebnisse sind auch gut", sagte Karl-Heinz Rummenigge nach dem 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Solche Worte gab es Richtung Kovac so gut wie nie vom Bayern-Boss.

Auch in der Pressemitteilung zur Verlängerung unterstrich Rummenigge die Leistung Flicks: "In der Champions-League-Gruppenphase haben wir mit sechs Siegen in sechs Spielen einen neuen Rekord in der 28-jährigen Geschichte der Champions League aufgestellt und in der Bundesliga haben wir wieder den Anschluss an die Tabellenspitze hergestellt. Ich bin überzeugt, dass der FC Bayern auch im kommenden Jahr da weitermachen wird, wo er in den letzten Spielen aufgehört hat, nämlich attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen." Und weiter heißt es in der Pressemitteilung: "Ein Verbleib von Hansi Flick als Cheftrainer darüber hinaus ist für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option."