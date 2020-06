Fitnessmagazin-Tourentipp: Radtour von Ulm nach Offingen

Der Weg bis Günzburg führt fast ausschließlich durch den Donauwald – ein Paradies für Tiere und Pflanzen. Hier lohnt es sich abzusteigen, still zu sein und den Klängen der Tiere zu lauschen. Nach etwa eineinhalb Stunden kommt – kurz vor dem ersten Etappenziel – die erste und einzige größere Steigung. Wer einen Blick in die Günzburger Altstadt werfen will, muss den Stadtberg hinauf noch einmal richtig in die Pedale treten. Dafür wird man, wenn oben angekommen, mit vielen Einkehrmöglichkeiten belohnt.

Apropos Einkehrmöglichkeit: Wer noch ein bisschen Luft hat und weiter radeln will, der fährt von Günzburg ungefähr zwanzig Minuten weiter entlang der Donau bis nach Offingen. Dort stößt der Radweg direkt auf die "Radlertankstelle" – einen Biergarten mitten am Flussufer. Dort lässt Weidl den Hinweg seiner Tour ausklingen, bei einem kühlen Getränk und einer Bratwurst, bevor es dann auf dem gleichen Weg zurückgeht – immer an der Donau entlang.