Fitnessmagazin: Der eigene Schwimmkanal im Keller

Treppe runter am Weinregal vorbei und dann kommt einem schon der typische Schwimmbad-Geruch schon entgegen. Türe auf und da ist er: Der 6x3 Meter große Hightech-Pool mit Gegenstromanlage und 17.000 Litern Wasser. Personal Trainer Gerhard Budy hat in der Corona-Zeit einfach mal seinen Keller ausgebaut. Und nach langem Lockdown darf er auch wieder ganz individuelles Training anbieten. "Der Sport ist mein Leben, ich war voller Tatendrang, hatte viele Anfragen und war schon sehr traurig, dass ich nichts machen durfte", sagt Budy.

Fit machen für Sport-Einstellungstest

An diesem Nachmittag ist Sebastian E. zu Besuch. Der 26-Jährige möchte nach seinem Studium zur Berufsfeuerwehr. Dafür muss er aber den Sport-Einstellungstest schaffen. Dazu gehören Drehleitersteigen, ein Hürdenlauf und Schwimmen. Sportlich und körperlich fit ist er zwar, aber sein Know-how im Schwimmen begrenzt sich aufs Seepferdchen.

"Ich kann zwar schwimmen, aber kraulen kann ich nicht so gut. Das letzte Mal im Wasser war ich vor 4 Jahre. Bei dem Test muss ich in eine bestimmte Strecke ziemlich zügig schwimmen, da will ich gut vorbereitet sein und hab da aktuell schon ein bisschen schiss davor. Von Gerhard hoffe ich, dass er mir zeigt, wie es richtig geht, damit ich den Test schaffe." Sebastian E.

Schwimmbrille aufsetzen und los geht’s

Die Turbinen laufen und Sebastian kämpft gegen den Wasserstrom an. Erst langsamer, dann schneller. Nach einigen Metern hat er sich am Wasser verschluckt, hustet und bricht seine ersten Kraulversuche ab. Budy findet seine Schwimmtechnik gar nicht so schlecht. Aber: "Deine Körperhaltung passt noch nicht. Dein Arsch ist viel zu weit unten im Wasser". Das ist ehrliches und direktes Feedback vom Profi.

Ein Hightech-Pool voller Kameras

Normalerweise sind in Schwimmbädern Kameras verboten, hier sind sie unbedingt erwünscht. Jede Schwimmbewegung wird aufgezeichnet – von oben, unten, links und rechts. Gleich daneben: ein riesiger Bildschirm. Jeder kleine Fehler wird dadurch sichtbar. "Wie steht der Arm beim Eintauchen, sind die Hände leicht geöffnet und wie paddeln die Füße. Dadurch können wir sofort analysieren und korrigieren.

Egal ob Hobby- oder Profi-Sportler, Anfänger oder Fortgeschritten – wer hier seine Technik verbessern will, der ist hier im Schwimmkanal Ingolstadt genau richtig.

Fazit: Schwimmtraining mit mentaler Unterstützung

Nach einer Stunde intensivem Schwimmtraining sind die Arme von Ecke schwer, der Bauch voll mit Wasser und aus der Puste ist er auch. Aller Anfang ist schwer und er hat Angst, die Schwimmprüfung nicht zu schaffen. Doch der Profi motiviert: "Das darfst du gar nicht sagen oder denken. Du bist jetzt jahrelang überhaupt nicht geschwommen, dafür ist das super. Du schaffst das. Da bin ich mir sicher."

Die nächsten Wochen wird er noch öfter zu ihm kommen, um sich perfekt auf seinen Sporttest bei der Berufsfeuerwehr vorzubereiten. Durch die professionelle Unterstützung kann eigentlich nichts schief gehen: "Das ist richtig cool, du siehst dich auf der Videoleinwand und bekommst auch direktes Feedback, ob die Beine zu tief im Wasser sind, ob die Beine richtig eintauchen können. Und dadurch, dass er mir immer wieder Tipps gegeben hat, wie ich die Atmung verbessern kann und hab gesehen, wie ich von Mal zu Mal besser geworden bin. Ich glaube, ein bisschen Übung ist noch notwendig, aber dann wird das schon klappen."