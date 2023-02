> Sport > Fitnessmagazin ausprobiert: Schneeschuh-Touren in den Dolomiten

Fitnessmagazin ausprobiert: Schneeschuh-Touren in den Dolomiten

PA-GA-NEL-LA – ein Wort wie Musik. In der Tat verbirgt sich hinter der Skistation in den Trentiner Dolomiten ein harmonischer Dreiklang an Wintersport-Möglichkeiten mit Skifahren, Schneeschuh-Touren und See-Winterwandern.