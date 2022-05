Fitness-Tipp: 22. Rogate Marktlauf in Ergoldsbach

Am Sonntag (22.05.2022) findet der 22. Rogate Marktlauf in Ergoldsbach statt. Jeder, der möchte kann mitmachen und in verschiedenen Disziplinen starten. Ein Teil der Erlöse geht an die Dominik Brunner Stiftung.