Fitness-Talk mit Weltklasse-Schlagzeuger Martin Grubinger

Der 35-jährige Grubinger ist nicht nur ein Spitzen-Musiker, der sein Wissen auch in Workshops weitergibt. Sondern auch ein begeisterter Sportler mit einer Marathon-Zeit unter drei Stunden. Für unseren Fitness-Talk traf ihn Fitnessmagazin-Moderator Fritz Häring zwischen zwei Auftritten im Konzertsaal der Münchner Philharmonie im Gasteig.

Bei seinen zwei- bis zweieinhalbstündigen Konzerten steht Grubinger ständig unter Strom und an den Grenzen der Belastbarkeit: mit einem Durchschnittspuls von 168 und einem Spitzenwert von 197. Um das zu bewältigen, legt Grubinger extrem viel Wert auf seine Fitness. Denn: "Wenn man müde wird, beginnt man Fehler zu machen."

Grubinger kommt auf ein wöchentliches Sportprogramm von rund acht Stunden mit Rennradfahren oder dem Workout im heimischen Fitness-Studio. Außerdem ist Grubinger begeisterter Fußballer - als Fan und beim Kicken mit Nachbarn und Musiker-Kollegen.

Grubinger: Wenn der FC Bayern anruft, bin ich da

Überhaupt glaubt er an eine große Wechselwirkung zwischen Fußball und Musik. Bei beidem kommt es auf den richtigen Groove an. Gerne würde er helfen, um Rhythmus-Elemente im Fußball-Training zu etablieren. Zum Beispiel bei seinem Lieblingsverein FC Bayern München. "Wenn der FC Bayern anruft, stehe ich sofort am nächsten Tag in der Säbener Straße", sagt Grubinger, der außerdem in Richtung Fitnessmagazin bekennt: "Ich bin ein großer Fan Ihrer Sendung und höre mir das immer an. Und freue mich, dass ich mich jetzt mal selber hören darf."