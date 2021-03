Fitness aus der Schachtel: Mehr Bewegung im Alltag

Inge Drechsel stellt ihren Schrittzähler auf Null, steckt das kleine grüne Kästchen in ihre Bauchtasche und läuft mit flotten Schritten in den Park hinein. Die Rentnerin aus Bayreuth ist eine der ersten, die eine SpoeGO-Box gekauft haben. In der recycelten Schuhschachtel stecken neben dem Schrittzähler ein Gymnastikband, ein Massageball und, als zentrales Element, ein Kalender mit Tagebuch-Funktion, Challenges und Übungen.

Motivation und Fitness haben zugenommen

Die Investition von 20 Euro für die SpoeGO-Box hat Inge Drechsel keine Minute bereut, denn sie hat ihr Leben bereichert: "Fast täglich geh ich raus und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Es motiviert dazu, es spornt an." Vor allem der Schrittzähler hat es ihr angetan. Sie trägt ihn den gesamten Tag mit sich herum und addiert am Ende der Woche die Tagesergebnisse: Zwischen 30.000 und 40.000 Schritte legt Inge Drechsel zurück und das mache sich bemerkbar: "Ich bin fitter und ausgeschlafener", schwärmt sie und spannt das Theraband unter beide Füße, um zu demonstrieren, welche Kraft-Übungen sie zusätzlich regelmäßig macht.

Mehr Bewegung für Menschen Ü55

Die Erfinder der SpoeGO-Box sind Helena Müller, Nikolaj Penava und Isabella Baier. Alle drei sind Anfang 20 und studieren an der Uni Bayreuth. Im Rahmen eines Seminars haben sie das Start-up SpoeGO gegründet. "Uns war schnell klar, dass wir uns mit dem Thema Bewegungsmangel für Menschen ab Mitte/Ende 50 beschäftigen möchten", erklärt Helena Müller, die Sportökonomie studiert.

Für das Start-up steuert sie ihre Expertise für Fitness bei, Nikolaj Penava ist der Betriebswirt im Team, eine von Isabella Baiers Stärken ist das Design. Die ersten Boxen haben sie Ende 2020 ausgeliefert. Auch nach dem Abschluss ihrer Studien möchten die drei GründerInnen SpoeGO weiterführen.