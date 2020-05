Fit werden in vier Sekunden

Dogmen-Wechsel in der Sportwissenschaft

Für den Sportmediziner Prof. Martin Halle von der TU München ist dies ein bemerkenswerter Dogmen-Wechsel. Denn in der Sportwissenschaft herrschte lange Zeit die Auffassung, dass nur viel auch viel hilft. Auch wenn die These natürlich etwas provokant formuliert ist, so findet er den Ansatz gut: "Wenig bringt schon ganz viel und einmal pro Stunde 20 Sekunden lassen sich Alltag leichter umsetzen, als lange Ausdauereinheiten“, sagt Halle.

Doch worin liegt der positive Fitness-Effekt, wenn man eine hochintensive Mini-Einheit absolviert? "Bei so einer Maximalbelastung springt die Muskulatur an und sendet ein hormonelles Signal über das Blut an die Leber, dass sie mit Energie, also Zucker und Fett, versorgt werden will. Diese kurzen Einheiten verbessern also den Stoffwechsel“, so Halle, "außerdem geht der Puls hoch und das Herzkreislauf-System wird gestärkt.“