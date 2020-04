Fit durch die Corona-Krise - Pilates per Videotraining

Donnerstag Abend steht für mich eine Stunde Pilates auf dem Programm. Eine Stunde Auszeit, eine Stunde nur für mich. Normalerweise im Nürnberger raum4 im Stadtteil Schniegling. Das kleine Studio in einem alten Industrieloft ist aber in Zeiten von Corona geschlossen. Damit wir Teilnehmer auf das Training nicht verzichten müssen unterrichtet Pilates-Trainerin Katharina Weißbarth kurzerhand über eine App per Video.

Training via Livestream

Über das Internet habe ich mich vorab für das Training angemeldet und meine Zugangsdaten per Mail bekommen. Kurz vor 19.30 Uhr logge ich mich ein, platziere meine Turnmatte zwischen Couch und Wohnzimmerwand und schon erscheint Katharina auf dem Bildschirm.

Turnmatte daheim zwischen Couch und Wand

Ich platziere meinen Laptop auf der Couch, damit ich auch von der Matte aus einen guten Blick auf den Bildschirm habe. Dann geht es los. Ich sehe Katharina groß auf dem Bildschirm, einen Teil der anderen 23 Teilnehmer klein eingeblendet in kleinen Fenstern am Rand des Bildschirms. So sind wir doch alle zusammen am Trainieren. Und die Pilatesstunde geht los: aufwärmen im Stand, hin und herwiegen und nach unten beugen und versuchen, mit den Händen die Matte zu berühren.

Eine Stunde Pilates eigentlich wie immer

Nach und nach turnen wir unsere Übungen durch, eigentlich wie immer. Katharina wechselt häufig ihre Positionen vor der Kamera, damit wir Teilnehmer auch sehen können, wie es richtig geht. Sie sieht uns aber auch auf ihrem Bildschirm, kann die Positionen korrigieren und Hilfestellung geben. Schon irgendwie komisch, aber nach einiger Zeit gewöhne ich mich an das Training daheim.

Weniger Bewegung in Zeiten von Corona

Das Training macht Spaß, die Bewegung tut gut. Pilates trainiert den ganzen Körper, kräftigt Bauch- und Rückenmuskulatur, Schulter und Nacken. In Zeiten von Corona sitze ich viel zuhause, arbeite auch oft von daheim aus. Es fehlt die Bewegung – gerade jetzt umso wichtiger zu trainieren. Nach einer Stunde merke ich, wie gut mir das Training getan hat.