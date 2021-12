Fit durch den Winter per Online-Adventskalender

Statt Schokolade verbergen sich hinter vielen der 24 Türchen des Adventskalenders der Sporthochschule Köln einzigartige Mitmachaktionen, die sogar vom Sofa aus durchgeführt werden können und zugleich für Fitness in der Adventszeit sorgen. Beispielsweise sind Entspannungseinheiten, Yogasessions, sowie Fitnesstrainings zu erwarten, an denen jeder teilnehmen kann.

"Bewegt durch den Advent"

Jedoch ist der Adventskalender, der dem Motto "Bewegt durch den Advent" folgt, nicht nur von interaktiven Inhalten geprägt, sondern auch unterhaltsam und informativ. So teilen etwa diverse Experten ihr Wissen und geben Tipps zur Bewegung, Ernährung und Gesundheit.

Außerdem gibt es an den Adventssonntagen einmalige Preise zu gewinnen. Diese reichen vom Personal Training bis hin zu Heimspiel-Tickets des 1. FC Köln. Allerdings muss zunächst je eine Gewinnspielfrage beantwortet werden. Dazu sollte man an allen Tagen gut aufgepasst haben, denn die Antworten verstecken sich ebenfalls im Adventskalender. Also: Mitmachen und Fit bleiben.