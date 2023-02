Fischen liegt Ski-Weltmeister Alexander Schmid zu Füßen

Am frühen Montagabend haben die Menschen in Fischen Ski-Weltmeister Alexander Schmid groß empfangen. Gut 1.000 Menschen hatten sich im Kurpark versammelt, um den Goldmedaillen-Gewinner im Parallel-Riesenslalom gebührend zu feiern.

Mit einer Pferdekutsche war Schmid von seinem Elternhaus aus zum Kurpark gefahren worden. Dort standen viele Menschen bereits Spalier - natürlich mit hochgereckten Skiern. Lautstark jubelten die Leute, darunter viele Freunde und Vereinskameraden, "ihrem" Weltmeister zu. Viele schellten mit Kuhglocken. Auf der Bühne beschrieb der 28-Jährige nochmal am Mikrofon, wie er den entscheidenden Finallauf im französischen Méribel gegen den Österreicher Dominik Raschner erlebte - und seine Glücksgefühle danach.

Alexander Schmid: WM-Titel ist der "Wahnsinn"

Unglaublich sei der WM-Titel für ihn, auch jetzt ein paar Tage später noch. "Was man erleben durfte, das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Davon träumt man eigentlich als kleines Kind schon. Und dass es jetzt wirklich wahr geworden ist, ist echt unglaublich", sagte Schmid. Der WM-Titel sei etwas ganz Besonderes, gar eine "reine Genugtuung", nach den vielen Verletzungen. "Wenn man viele Rückschläge erlitten hat, dann ist es immer zäh, wieder zurück zu kommen. Man darf einfach den Glauben nicht verlieren, das Ziel nie verlieren, wo man eigentlich wirklich hin will. Und das ist eben das Entscheidende", sagte Schmid.

Kaum Zeit zum Durchatmen für den Ski-Weltmeister

Das oberste Ziel sei für ihn stets, gesund und fit zu sein und bei jedem Rennen am Start zu stehen - "dann kommen eigentlich die Ergebnisse, die Erfolge von alleine". Dass nun der WM-Titel dabei herausgesprungen ist, sorgt für großen Trubel. Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: "Es war einer meiner stressigsten Tage überhaupt. Ich bin es bisher einfach noch nicht gewohnt gewesen. Da wächst man einfach ein bisschen mit rein. So richtig viel Zeit für mich persönlich habe ich jetzt auch noch nicht viel. Er ist einfach Wahnsinn", beschreibt Schmid seine derzeitige Situation.

Für Schmid geht es weiter in die USA

Und viel Zeit zum Feiern bleibt dem 28-Jährigen auch nicht: Gleich am frühen Dienstagmorgen geht es schon weiter. Um 6 Uhr muss Schmid losfahren aus Fischen, denn der Flieger in die USA geht um 11 Uhr, dort steht der nächste Wettkampf an. Doch die kurze Zeit im heimischen Allgäu will Schmid in vollen Zügen genießen: "Der Empfang ist etwas Spezielles, etwas Besonderes, weil einfach viele da sind, die man kennt, viele Freunde, Familie und einfach bekannte Gesichter, die sich mit einem freuen. Und das muss man einfach aufsaugen!"