Skispringerinnen dürfen Skifliegen, Männer-Weltcup bis April

Der Traum vom Skifliegen ist verbreitet im Team der deutschen Skispringerinnen. Und so dürfte die Mannschaft um die Allgäuer Spitzenspringerin Katharina Althaus die Nachricht vom Mittwochabend freuen: In der Saison 2022/23 dürfen die Frauen erstmals wie die Männer im norwegischen Vikersund fliegen.

Die Skispringerinnen haben also einen großen Erfolg im Kampf um "Schanzengleichheit" gefeiert. Wie das zuständige Unterkomitee des Weltverbandes FIS am Mittwoch einstimmig beschloss, soll auf der größten Schanze der Welt, dem "Monsterbakken" in Vikersund, eine Frauen-Konkurrenz stattfinden.

Teilnahme erst einmal ab 18 Jahren

"Wir sind darüber einig gewesen, den Frauen diese Tür zu öffnen", hieß es in einer Mitteilung des Komitees: "Es gibt immer noch viele Bedenken und Ängste hinsichtlich der Sicherheit und weiterer Aspekte, aber der Zeitpunkt ist der richtige, um die Frauen von einer Skiflugschanze starten zu lassen."

Der Wettbewerb soll nicht zum Weltcup zählen, da nur Springerinnen über 18 Jahren zur Teilnahme zugelassen sind. Geplant ist, dass die 15 besten volljährigen Athletinnen des Weltcups im Rahmen der Raw-Air-Tour voraussichtlich im März teilnehmen sollen. Das übergeordnete Skisprung-Komitee muss die Entscheidung am 9. Mai noch absegnen.

Weltrekord hält Iraschko-Stolz - Männer vor langer Saison

Bislang durften Frauen nur mit Sondererlaubnis im Rahmenprogramm von Männer-Wettbewerben einzelne Probeflüge absolvieren. Den Weltrekord hält seit 2003 die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz mit am Kulm in Bad Mitterndorf erzielten 200 m. Seit langem hatten die Springerinnen um die Aufnahme von Flug-Wettbewerben in ihren Wettkampf-Kalender gerungen.

Auf die Skisprung-Männer wartet die längste Weltcup-Saison der Geschichte. Diese beginnt am 5. November 2022 in polnischen Wisla und endet fünf Monate später am 2. April 2023 im slowenischen Planica. Dies geht aus dem vorläufigen Kalender hervor, den das FIS-Komitee ebenfalls am Mittwoch verabschiedete.

Frauen mit vier Springen bei "Silvestertournee"

In Deutschland springen die Männer in Titisee-Neustadt (10./11. Dezember), bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Januar) sowie in Willingen (3. bis 5. Februar). Bei den Frauen wird die "Silvestertournee" als Pendant zur Vierschanzentournee ausgedehnt und beinhaltet jetzt vier Springen in Villach/Österreich und Ljubno/Slowenien.

Der Weltcup beginnt am 3. Dezember 2022 in Lillehammer/Norwegen und endet am 24. März in Lahti/Finnland. Deutsche Stationen sind Titisee-Neustadt (9./10. Dezember), Hinterzarten (28./29. Januar) und Willingen (3. bis 5. Februar). Saisonhöhepunkt bei Männern und Frauen ist die Nordische Ski-WM in Planica (21. Februar bis 5. März).