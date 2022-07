Finnland - Deutschland I 16.07., 21 Uhr I Radio-Livereportage

Die deutsche Elf konnte ihre bisherigen zwei Vorrundenspiele gewinnen, die Finninnen hingegen haben noch keinen Punkt geholt. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg kann mit einem Sieg die perfekte Vorrunde krönen und ohne Punktverlust ins Viertelfinale einziehen. Finnland hat dagegen schon vor dem Duell keine Chance mehr auf den Einzug in die nächste Runde.

Die Stimmung in der deutschen Mannschaft war nach dem 2:0-Sieg gegen Spanien ausgelassen. Voss-Tecklenburg hatte nur Lob für ihr Team: "Ich bin einfach unfassbar stolz und genieße den Moment. Die Defensive hat sich gerade gefeiert in der Kabine, großartig." Auch gegen die Finninnen möchte das Team am Samstag wieder feiern und sich warm spielen für das erste K.o.-Spiel am 20.07.. Gegner ist dann Norwegen oder Österreich.