"Finanzielle Unregelmäßigkeiten": Brose Bamberg entlässt Beyer

Im September war bekannt geworden, dass Geschäftsführer Rolf Beyer den neunmaligen Basketballmeister Brose Bamberg zum Jahresende verlassen wollte. Doch nun haben sich die Basketballer mit sofortiger Wirkung von Beyer getrennt. Am Mittwochabend (28.11.18) gab der Basketball-Bundesligist die Entlassung bekannt und begründete sie mit "finanziellen Unregelmäßigkeiten".

Hintergründe noch unbekannt

Nur eine Finanzspritze von Hauptsponsor Brose und GmbH-Aufsichtsratschef Michael Stoschek persönlich habe die Betreibergesellschaft Bamberger Basketball GmbH vor einer Insolvenz bewahrt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Details zu den genannten Unregelmäßigkeiten oder zur Höhe des dadurch entstandenen Schadens waren noch nicht zu erfahren. Auch hat sich Beyer bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Drei Jahre unschlagbar

Beyer war kaufmännischer Leiter des Brose-Werks in Hallstadt bei Bamberg, bevor er 2013 als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender zur Bamberger Basketball GmbH wechselte. 2014 übernahm er die Geschäftsführung der Betreibergesellschaft der Basketballer.

Damals hatte der Klub nach vier Meisterschaften in Serie das Playoff-Finale der Bundesliga verpasst. Mit Beyer und dem damaligen Trainer Andrea Trinchieri war Brose Bamberg in den folgenden drei Jahren in der BBL nicht zu schlagen, holte drei Meistertitel und einen Pokalsieg.

Nachfolger kommt erst im Januar

Als Beyers Nachfolger steht bereits seit September Arne Dirks fest, der vom Deutschen Volleyball-Verband nach Bamberg wechselt. Allerdings kann Dirks seinen neuen Job nicht vor dem 1. Januar 2019 antreten. Interims-Geschäftsführer wird bis dahin Brose-Manager Niklas Beyes, heißt es von der Bamberger Basketball GmbH weiter.