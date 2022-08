Finaleinzug: Hering und Burghardt kämpfen um Medaillen

Auch für Christina Hering läuft es bei der Leichtathletik-EM in München. Die 27-Jährige ist überraschend ins Finale über 800 Meter (Samstag, 20.15 Uhr) eingezogen. Mit 2:00,86 Minuten erreichte die Münchnerin als Vierte ihres Halbfinales über die Zeit den Endlauf.

Majtie Kolberg (Ahrweiler) reichte ihre Saisonbestleistung von 2:01,20 Minuten nicht zum Weiterkommen. Tanja Spill (Dormagen) war im Vorlauf ausgeschieden. Auch die Olympia-Zweite, Vizeweltmeisterin und Topfavoritin Keely Hodgkinson aus Großbritannien steht im Finale, Schnellste im Halbfinale war die Französin Renelle Lamote (2:00,23)

Burghardt mit 4x100-Meter-Quartett im Finale

Die deutschen Frauen haben es auch ohne die angeschlagene 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper in den Endlauf geschafft. Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Jessica-Bianca Wessolly und Rebekka Haase belegten in ihrem Vorlauf in 43,33 Sekunden Platz zwei hinter den Französinnen, die in 43,24 Sekunden gewannen. Alexandra Burghardt steht heute Abend auch über die 200 Meter im Finale.

Lückenkemper entscheidet über Start am Samstag

Lückenkemper fehlte wegen einer Wunde am linken Knie, die nach ihrem Sieg am Dienstagabend genäht werden musste. Sie hatte sich bei einem Sturz mit ihren Spikes selbst verletzt. Die Entscheidung über ihre Teilnahme am Staffel-Finale dürfte ihren Worten zufolge erst am Samstag fallen. Bei der WM im Juli hatte die deutsche Staffel überraschend Bronze geholt.

4x100 Meter: Männerstaffel mit deutschem Rekord ins Finale

Die Männer liefen dabei über die 4x100 Meter als Sieger ihres Vorlaufs in 37,97 Sekunden sogar einen deutschen Rekord und legten die insgesamt schnellste Zeit in der Qualifikation hin. Das Quartett war am Freitag in der Besetzung Kevin Kranz, Joshua Hartmann, Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah angetreten.