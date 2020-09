Finale im Bayernpokal: Kickers wollen die Titelverteidigung

Kickers-Trainer Michael Schiele verspricht eine Kampfansage: "Wir wollen den Pott zum zweiten Mal in Folge, das wäre dann auch ein Novum". Und er freut sich auf die Auseinandersetzung mit den Löwen, schließlich waren das immer "geile Duelle gegen Sechzig".

Würzburg der klare Favorit

Die Unterfranken waren zwar bereits drei Mal Bayernpokalsieger. Die Titelverteidigung wäre aber eine Premiere. Nachdem die Kickers den Aufstieg in die zweite Liga geschafft haben, gehen sie als Favorit in dieses Endspiel. Außerdem gewannen sie in der vergangenen Drittligasaison beide Spiele gegen den TSV 1860 München mit 2:1.

"Reizvolle Aufgabe" für den TSV 1860 München

Diese Ausgangsposition ist auch dem Löwentrainer Michael Köllner wohl bewusst: "Wir wissen auch, dass wir eine gute Konstellation erwischt haben durch den Aufstieg von unserem Gegner". Trotzdem bezeichnet er das Spiel um den Landespokal als "sicherlich eine reizvolle Aufgabe".

14.00 Uhr im BR Fernsehen und im Stream

Anpfiff im bayerischen Pokalfinale ist am Samstag (5.9.2020) um 14.00 Uhr. Die Partie können Sie live im BR Fernsehen und im Livestream verfolgen.