Final Four: HC Erlangen scheidet gegen Magdeburg aus

Am Ende war das Vorhaben des HC Erlangen etwas zu groß. Magdeburg ließ dem krassen Außenseiter HC Erlangen im zweiten Halbfinale beim Final Four in Hamburg keine Chance. Angeführt von den starken Gisli Kristjansson und Omar Magnusson (5 und 6 Treffer) gewann Magdeburg später leicht und locker mit 30:22 (17:13) gegen Erlangen - und konnte so etwas Kraft für den Showdown um den Titel sparen.

"Wir sind sehr happy. Der Pokal ist schwer einzuschätzen. Ich habe nicht erwartet, dass wir das Spiel nach 15 Minuten in den Griff bekommen. Am Ende war es sehr dominant. Das freut mich sehr", sagte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert am ARD-Mikrofon.

Ziemer-Parden reichen nicht aus

Die Mittelfranken konnten nur in der Anfangsphase mit dem Favoriten aus Magdeburg mithalten. Erlangen spielte disziplinierte, wartete geduldig auf Abschlüsse und nutzte die Gelegenheiten. Doch je länger das Spiel dauerte, desto deutlicher wurde der Klassenunterschied der beiden Teams.

Bei Erlangen häuften sich die Ballverluste, Magdeburg spielte sich in einen Rausch, gegen den das Team von Coach Raúl Alonso nicht viel entgegensetzen konnte. Die vielen Paraden des 39-Jährigen Martin Ziemer endeten nur etwas an der Höhe der Niederlage.

"Magdeburg ist eine Topmannschaft, sie spielen einen anderen Handball. Wenn sie im Flow sind, sind sie sowohl individuell und als Team mit einer unglaublichen Qualität ausgestattet. Am Ende sind die acht Tore Differenz verdient", sagte Alonso und fügte an: "Wir dürfen als Team eine enorme Erfahrung mitnehmen und ich erwarte von den Jungs, dass sie sich einen Schritt weiterentwickeln."