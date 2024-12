Icon League: Ein Königreich für Toni Kroos

Einen kleinen Seitenhieb in Richtung FC Bayern München konnte sich Toni Kroos am Sonntag dann doch nicht verkneifen. Zwar würde er die Fußball-Bundeliga höchstens noch mit "einem halben Auge" verfolgen, die Niederlage seines Ex-Klubs hat Deutschlands erfolgreichster Fußballer der Geschichte aber natürlich mitbekommen, das sei "nichts Ungewöhnliches. Angesprochen auf das Meister-Versprechen von Uli Hoeneß schob der 34-Jährige nach:

"Auch wenn Uli den Titel schon versprochen hat, kann ja auch sein und ist auch in Ordnung. (...) Es ist noch nicht ganz durch, würde ich mal behaupten." Toni Kroos im exklusiven Blickpunkt-Sport-Interview

Icon-League-Finale ausgerechnet in Hoeneß' Prestigeprojekt

Auch wenn die Aussage nur so halb ernst gemeint war, Toni Kroos kann natürlich nicht einfach ohne Fußball. Sein emotionales Karriereende nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien soll ganz sicher nicht der Schlusspunkt seiner öffentlichen Präsenz sein. Stattdessen, so scheint es für den Außenstehenden, holt Kroos nun das nach, was ihm bis zu seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft lange verwehrt blieb: Anerkennung in Deutschland.

Am Sonntag war Kroos nach München zurückgekehrt, allerdings nicht in die Münchner Arena, sondern in dem erst neu eröffneten SAP Garden - dem jüngsten Prestigeprojekt von Uli Hoeneß. Über etliche Jahre galt das Verhältnis zwischen Kroos und Hoeneß als angespannt. Nach dem EM-Aus 2021 erklärte der große Bayern-Entscheider live im Sport1-Doppelpass die Zeit des damaligen Real-Stars als abgelaufen. Kroos wartete noch in der Sendung via Twitter mit Zahlen auf, um Hoeneß zu widerlegen.

Kroos-Show im neuen Wohnzimmer

Längst vergangene Zeiten. Mittlerweile ist der Trophäenschrank üppig gefüllt. Am Sonntag kam mit dem "Lifetime Award" bei der "Sportler-des-Jahres"-Gala eine weitere Auszeichnung hinzu. Die nahm Präsident Kroos nicht in Baden-Baden, sondern in seinem neuen Wohnzimmer bei der Icon League entgegen. Schließlich fand dort parallel das Finale seiner Liga statt.

"Wir sind sehr, sehr zufrieden und überwältigt, wie es angenommen wurde", lautete Kroos' Fazit im Blickpunkt-Sport-Interview: "Wenn man sieht, wie viele Leute das anschauen, dann ist das schon Wahnsinn. Und vor allem, wenn man sieht, wie schnell solche Veranstaltungen wie heute ausverkauft sind." Selber spielte Kroos nur beim Auftakt-Event in Köln mit, "um ein bisschen anzuschieben".

Star-Aufgebot: Alaba, Davies, Ribéry, Rüdiger ...

Das Star-Aufgebot ist ohnehin enorm. Gemeinsam mit Deutschlands größtem Twitch-Streamer Elias Nerlich hat er seine Kontakte spielen lassen und unter anderem die Ex-Bayern-Stars David Alaba und Franck Ribéry sowie Antonio Rüdiger, Rapper Luciano oder Alphonso Davies für das Projekt gewinnen können. Letzterer feierte am Ende den Titel in der Premieren-Saison.