Fillon Maillet gewinnt Biathlon-Verfolgung - DSV-Herren schwach

Deutsche Biathleten schwach am Schießstand

Für die aussichtsreich von den Plätzen acht und zehn ins Rennen gestarteten Benedikt Doll und Erik Lesser war die Verfolgung schon nach dem ersten Schießen fast gelaufen. Beide mussten je zwei Mal in die Strafrunde und fielen zurück.

Zwischenzeitlich war der als 23. gestartete Philipp Horn bester Biathlet des Deutschen Skiverbands (DSV). Doch die DSV-Herren - neben Doll, Lesser und Horn waren noch Johannes Kühn und Roman Rees am Start - sammelten weiter munter Strafrunden.

Doll bester DSV-Biathlet auf Platz elf

Am glimpflichsten kam noch Doll davon. Nur noch eine weitere Strafrunde beim dritten Schießen, insgesamt also drei Schießfehler - das reichte am Ende zumindest noch für Platz elf mit einem Rückstand von 1:45,6 Minuten.

Erik Lesser (vier Schießfehler) wurde 16., Philipp Horn (drei) 20. Roman Rees (zwei) und Johannes Kühn (vier) kamen auf den Plätzen 28 und 32 ins Ziel.