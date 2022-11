FIFA WM 2022 Katar: Jamal Musiala - der neue Messi?

Schlaflose Nächte: DFB oder "Three Lions"?

Denn es war lange nicht klar, ob Musiala das DFB-Dress überzieht oder nicht doch das der englischen Nationalmannschaft. Er wurde zwar in Deutschland geboren, verbrachte aber einen Großteil seiner Kindheit in England und spielte 23 Mal in der Jugendmannschaften der "Three Lions".

Die Entscheidung habe ihm "schlaflose Nächte bereitet", verriet er im Sommer in einem BR-Sport- Interview. Man weiß wirklich nicht in dem Moment was die richtige Entscheidung ist. Man fragt sich immer, was das Beste ist. Ich habe lange drüber nachgedacht."

Ende März 2021 debütierte Musiala für das DFB-Team. Löw nahm ihn im Sommer mit zur EM, dort kam er aber nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Musiala spielt "Messi-like"

Seitdem hat er sich in allen Belangen weiterentwickelt, präsentiert sich - nur unterbrochen von einer Corona-Erkrankung - im jedem Spiel in Top-Form. Lothar Matthäus, Weltmeister von 1990, verglich ihn unlängst mit Superstar Lionel Messi. "Das ist Zauberei, das ist Messi-like", sagte der Weltmeister von 1990 bei Sky. Wie der siebenmalige Weltfußballer besitzt Musiala eine hohe Spielintelligenz, Übersicht für seine Mitspieler und setzt sich auch in schwierigen Situationen gegen seinen Gegenspieler durch.

Siebtwertvollster Spieler der Welt

Und in einem ist der 19-Jährige dem argentinischen Routinier voraus: Sein Marktwert beläuft sich laut transfermarkt.de mittlerweile auf 100 Millionen Euro, der 35-Jährige, dessen Spitzenwert 2018 bei 180 Millionen lag, nur noch bei 50 Millionen. Musiala belegt den siebten Rang in der Liste der wertvollsten Spieler, die von Erling Haaland mit 170 Millionen angeführt wird. Bei einer erfolgreichen WM dürfte Musiala noch wertvoller werden.