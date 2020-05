FIFA-Regelung für 2021: Olympia-Traum für bayerische Kicker lebt

Besonders beim FC Augsburg dürfte die Freude groß sein nach der Entscheidung des Fußball-Weltverbands FIFA, der nun am Montag (04.05.2020) offiziell bestätigt hatte: Die im Jahr 1997 geborenen Fußballer dürfen auch an den ins Jahr 2021 verschobenen Olympischen Sommerspielen in Tokio teilnehmen. Nach den offiziellen Regularien, dass nur U23-Kicker und drei ältere Spieler beim Olympia-Turnier mitspielen dürfen, hätte die Verschiebung für sie eigentlich das bittere Ende des Olympia-Traums bedeutet.

Direkt betroffen sind davon unter anderem drei FCA-Spieler: Angreifer Marco Richter sowie der von Hertha BSC nach Schwaben verliehene Mittelfeldspieler Eduard Löwen sowie der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Verteidiger und frühere TSV-1860-Juniorenspieler Felix Uduokhai. Ein weiterer ehemaliger Löwen-Junior, der nach der neuen Regelung auch 2021 mitspielen dürfte, ist noch der gebürtige Kauferinger Florian Neuhaus, der für Borussia Mönchengladbach spielt. Vor einigen Tagen schenkte er seinem Heimatort 250.000 Euro, um die Folgen der Coronakrise zu bekämpfen.