Fifa-Präsident Neuendorf rügt die FIFA vor dem WM-Start in Katar

DFB nimmt auch FIFA-Strafe in Kauf

In Katar will sich Neuendorf nicht wegducken. Sollte der Weltverband den DFB und andere große Fußball-Nationen wie die ebenfalls kritischen Engländer für die bunte Spielführerbinde sanktionieren, "wäre ich bereit, eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen", versicherte er auf dem DFB-Podium. Im März soll der frühere Journalist als Nachfolger von Peter Peters ins FIFA-Council aufrücken - Freunde macht er sich dort in diesen Tagen ganz sicher nicht.

Unverständnis äußerte der Politiker erneut für das FIFA-Verbot der dänischen T-Shirt-Botschaft mit dem Schriftzug "Menschenrechte für alle". Schon im BR-Sport-Interview in der vergangenen Woche hatte er diesen Standpunkt vertreten.

Ebenso kritisch sieht Neuendorf, dass die FIFA zur gewaltsamen Niederschlagung der Proteste für Gleichberechtigung im WM-Teilnehmerland Iran schweigt. "Ganz generell sollte man dazu Position beziehen. Die sehr mutigen Frauen im Iran verdienen jede Aufmerksamkeit und Unterstützung", sagte Neuendorf. Auch das ist eine klare Botschaft an FIFA-Boss Gianni Infantino, dem der DFB seine Stimme für die praktisch sichere Wiederwahl im März nicht bedingungslos versprechen will.