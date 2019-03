FIFA-Plan: 24er-Klub-WM soll Confederations Cup ersetzen

Nach übereinstimmenden Berichten des ZDF und des kicker will FIFA-Präsident Infantino schon in der kommenden Woche auf einer Council-Sitzung des Verbands in Miami die Pläne durchboxen. Der Schweizer will den Confederations Cup - ein WM-Testturnier, immer ein Jahr vor der Weltmeisterschaft im Gastgeberland - abschaffen und stattdessen die Klub-WM von acht auf 24 Mannschaften aufstocken, darunter zwölf Teams aus Europa.

Bisher spielen acht Mannschaften - die Gewinner der UEFA Champions League (Europa), der Copa Libertadores (Südamerika), CAF Champions League (Afrika), der AFC Champions League (Asien), der CONCACAF Champions League (Nord- und Mittelamerika) und der OFC Champions League (Ozeanien) sowie ein Team aus dem jeweiligen Gastgeberland - den Klub-Weltmeister aus.

Brasilianisches FIFA-Mitglied bestätigt Pläne

"Ja, so wird es kommen, wir wollen die neue Klub-WM verabschieden und werden diese Entscheidung treffen", bestätigte das brasilianische FIFA-Councilmitglied Fernando Sarney dem ZDF. Auch DFB-Präsident Reinhard Grindel ist Mitglied im FIFA-Council. Voererst verzichten will Infantino offenbar auf die Einführung einer weltweiten Nations League.

FIFA kontra UEFA

Unklar ist derzeit noch, wie der Europäische Fußball-Verband (UEFA) zu den Plänen steht. "Der Fußball steht nicht zum Verkauf, man kann ihn nicht einfach veräußern, der Fußball gehört uns nicht", hatte deren Präsident Aleksander Ceferin noch Ende Januar in einem Interview gesagt. Der UEFA könnte aber eine Mehrheit für diese ablehnende Haltung bei der Abstimmung in der kommenden Woche fehlen.

Europäische Klubs noch gegen Klub-WM

Offene Fragen gibt es reichlich. Weclhe Klubs nehmen teil? Acht oder zwölf Teams aus Europa? Wie viel Geld bekommt jede teilnehmende Mannschaft? Die Vereinigung der europäischen Fußballklubs ECA, eine unabhängige Interessenvertretung, soll nach kicker-Informationen gegen die überstürzte Einführung einer aufgeblasenen Klub-WM sein. Allerdings hat die ECA kein Stimmrecht beim FIFA-Council in der kommenden Woche.