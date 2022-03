FIFA-Kongress zwischen Krieg und Menschenrechten

Mit starrer Miene verfolgte der FIFA-Chef die deutliche Kritik an seinen katarischen "Brüdern", so hatte er die Gastgeber mehrmals bezeichnet. Ausgesprochen wurde diese von der norwegischen Verbandschefin Lise Klaveness. Die 40-Jährige sprach die Missstände in Katar in Menschenrechtsfragen klar an, solche Meinungsäußerungen sind sehr selten in der großen FIFA-Welt, die Infantino gerne als "Familie" bezeichnet.

Die WM 2022 sei im Jahr 2010 unter "inakzeptablen Umständen und mit inakzeptablen Konsequenzen" vergeben worden, sagte Klaveness. Infantino hingegen verwies - wie auch der WM-Organisationschef Hassan Al-Thawadi - auf die großen Fortschritte in Katar. Er betonte: Die in nicht einmal acht Monaten beginnende WM werde "die beste Weltmeisterschaft der Geschichte, die größte Show der Welt".

Infantino vermeidet die Bezeichnung "Angriffskrieg"

Die Weltlage sprach Infantino während seiner zweiten Rede an. Er erwähnte dabei zwar ausdrücklich die "schrecklichen Ereignisse beim Krieg in der Ukraine" und rief zum Frieden auf. Den russischen Angriffskrieg explizit als solchen zu benennen, vermied er jedoch komplett. Außerdem verwies es darauf, dass es "schreckliche Kriege und Konflikte auch in anderen Teilen der Welt" gebe, das dürfe man "nicht vergessen".

Emotionale Videobotschaft aus der Ukraine

Unterdessen wurde im Saal ein Video aus der Ukraine eingespielt. Deren Vertreter konnten nur auf diesem Weg teilnehmen. Das Bilder zeigten den ukrainischen Verbandspräsidenten Andrij Pawelko auf einem Platz, auf dem Helfer gerade ein Denkmal mit Sandsäcken schützen.

"Wir möchten keinen Luftalarm hören, wir wollen wieder Fangesänge. Wir wollen wieder volle Stadien statt zerbombter Städte - das sind unsere Ziele", sagte der 46-Jährige. Von den FIFA-Delegierten wurde diese hochemotionale Botschaft zur Kenntnis genommen - ohne jegliche große Regung. Im Saal saßen dabei auch Vertreter des russischen Verbands.

Infantino kündigt weitere Amtsperiode an

Im Rahmen des Kongresses kündigte Infantino auch seine Kandidatur für eine dritte Amtszeit als FIFA-Präsident an. Da brandete im Konferenzzentrum der katarischen Hauptstadt kurzzeitig Applaus auf. Der 52-Jährige blickte mit einem breitem Grinsen voller Genugtuung ins Publikum und schritt mit einem Lächeln zu seinem Platz zurück. Die Fußballshow solle ja schließlich weitergehen. Die FIFA sei nämlich "nicht verantwortlich für alles Böse in der Welt" und könne "nicht alle Probleme lösen", so Infantino.