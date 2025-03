Klub-WM: Spielplan, Teilnehmer, neuer Modus und Übertragung

Am Montag machte der WM-Pokal schon einmal Station in München. Genauer: Die Goldschale für den Gewinn der FIFA-Klub-WM 2025, die erstmals in völlig neuem Format und neuer Größe zur Aufführung kommt, gastierte beim Teilnehmer FC Bayern München. Im Vorfeld gab es viele Diskussionen ob der Sinnhaftigkeit eines weiteren großen Turniers und der Mehrbelastung für die teilnehmenden Spieler. BR24Sport gibt einen Überblick über die wichtigsten Informationen zur Klub-Weltmeisterschaft in den USA.

Wie? Modus und Spielplan der Klub-WM

So groß und so lange wie noch nie: Gespielt wird vom 15. Juni bis 13. Juli in den Vereinigten Staaten von Amerika. Statt der sonst üblichen sieben Teilnehmer wird es 32 Teams geben. Dafür findet das Turnier nicht mehr jährlich statt, sondern nur alle vier Jahre, wie die reguläre WM. Die beiden besten Mannschaften der acht Vierergruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Im Anschluss geht es wie üblich im K.o.-Modus weiter bis zum Endspiel.

Wo? Die Spielorte der Klub-WM

Da die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, den USA und Mexiko stattfindet, erhielt die USA den Zuschlag für die Klub-WM, die somit als Testlauf gilt. Die elf Gastgeber-Städte sind Atlanta, Charlotte, Cincinnati, East Rutherford, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando (zwei Stadien), Philadelphia, Seattle und Washington D.C. Das Eröffnungsspiel bestreitet am 15. Juni Inter Miami im Hard Rock Stadium, das Finale steigt in East Rutherford, also in New Jersey an der Grenze zu New York.

Wer? Teilnehmer der Klub-WM

UEFA (Europa – 12 Teilnehmer): FC Chelsea (Champions-League-Sieger 2021), Real Madrid (Champions-League-Sieger 2022 & 2024), Manchester City (Champions-League-Sieger 2023), FC Bayern, Borussia Dortmund, Paris St. Germain, Inter Mailand, FC Porto, Benfica Lissabon, Juventus Turin, Atlético Madrid, RB Salzburg (alle über die Rangliste)

CONMEBOL (Südamerika – 6 Teilnehmer): Palmeiras (Copa-Libertadores-Sieger 2021), Flamengo (Copa-Libertadores-Sieger 2022), Fluminense (Copa-Libertadores-Sieger 2023), Botafogo (Copa-Libertadores-Sieger 2024), River Plate, Boca Juniors (beide über die Rangliste)

CONCACAF (Nord-/Mittelamerika – 4 Teilnehmer): CF Monterrey (CONCACAF-Champions-League-Sieger 2021), Seattle Sounders (CONCACAF-Champions-League-Sieger 2022), CF Pachuca (CONCACAF-Champions-League-Sieger 2024) – vierter Teilnehmer steht noch nicht fest, da Club León (CONCACAF-Champions-League-Sieger 2023) ausgeschlossen wurde, weil es in José de Jesús Martínez Patiño den gleichen Eigentümer wie CF Pachuca hat.

CAF (Afrika – 4 Teilnehmer): Al-Ahly (CAF-Champions-League-Sieger 2021 und 2023), Wydad AC Casablanca (CAF-Champions-League-Sieger 2022), ES Tunis, Mamelodi Sundowns (beide über die Rangliste)

AFC (Asien – 4 Teilnehmer): Al-Hilal (AFC-Champions-League-Sieger 2021), Urawa Red Diamonds (AFC-Champions-League-Sieger 2022), Al-Ain (AFC-Champions-League-Sieger 2023/24), Ulsan HD FC (über die Rangliste)

OFC (Ozeanien – ein Teilnehmer): Auckland City (über die Rangliste)

Dazu kommt ein Klub aus dem Gastgeberland. Dieser ist Inter Miami mit Superstar Lionel Messi.

Wann? Spielplan des FC Bayern

Die Elf von Vincent Kompany bekommt es in Gruppe C mit dem Auckland City FC, den Boca Juniors und Benfica Lissabon zu tun. Nach dem Eröffnungsspiel in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni zwischen Al-Ahly und Inter Miami (2 Uhr deutscher Zeit) hat der FCB gegen Auckland direkt das zweite Spiel des Turniers (18 Uhr). Es folgen die weiteren beiden Gruppenspiele am 21. Juni (3 Uhr) gegen die Boca Juniors und am 24. Juni gegen Benfica (21 Uhr). Für den Fall des Weiterkommens würde am 28. oder 29. Juni ein Team aus Gruppe D (Chelsea, Flamengo, ES Tunis, Nachrücker für León) warten.

Wer überträgt die FIFA-Klub-WM 2025?

Lange gab es keinen Sender, der sich die Live-Übertragungsrechte der Klub-WM sichern wollte. Anfang Dezember 2024 fand die FIFA mit dem Streamingdienst DAZN einen Medienpartner, der sich die weltweiten Übertragungsrechte an allen 63 Spielen sicherte. Laut Medienberichten soll das Paket rund 950 Millionen Euro teuer gewesen sein. Der Sender bietet seinem deutschen Publikum die Spiele ohne kostenpflichtiges Abo an.