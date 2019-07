FIFA-Frauen-WM: Schweden schlägt England im Spiel um Platz drei

Beide Mannschaften legten von Beginn an furios los und versuchten mit viel Tempo vor das gegnerische Tor zu kommen. Das Team von Schweden-Coach Peter Gerhardsson stand enorm hoch und griff die Engländerinnen schon am eigenen Strafraum an. Die Lionesses versuchten mit flachen Pässen das Problem zu lösen. In der elften Minute leitete dann ein missglückter Abwehrversuch von Alex Greenwood die Führung der Schwedinnen ein. Kosovare Aslani nahm das Leder aus 12 Metern direkt und versenkte es zum 1:0 im rechten unteren Eck.

Jacobsson schlenzt die 2:0-Führung ein

Die Engländerinnen versuchten Schweden jetzt früh im Spielaufbau zu stören. doch der nächste Dämpfer folgte schnell. Fridolina Rolfö legte den Ball perfekt in den Lauf von Sofia Jakobsson, die am linken Strafraumeck einlief. Fast unbedrängt dribbelte sie Richtung Tor und schlenzte den Ball perfekt ins lange Eck. 2:0-Führung für Schweden.

Doch die Lionesses meldeten sich imposant zurück. Fran Kirby sorgte mit einer tollen Einzelaktion für den Anschlusstreffer. Ihr trockener Schuss ins lange Eck ließ England jubeln. Nur zwei Minuten später sah es nach Ausgleich durch Starspielerin Ellen White aus. Doch das 2:2 wurde nach Videobeweis zurückgenommen. Es lag ein Handspiel von White vor. Auch ohne Ausgleich - die Engländerinnen zeigten sich wieder selbstbewusster. Schweden zog sich zurück und lauerte auf Konterchancen.