FIFA-Frauen-WM: DFB-Team trifft im Achtelfinale auf Nigeria

Die Entscheidung über den Achtelfinalgegner war erst nach den abschließenden Spielen der Gruppe F am späten Donnerstagabend gefallen. Am Samstag (17.30 Uhr) trifft der zweimalige Weltmeister in Grenoble auf Nigeria - und nicht auf Mitfavorit Brasilien. Die Afrikanerinnen hatten in der Gruppe A als Dritter lediglich drei Punkte erreicht. Sie profitierten am Ende aber vom 2:0-Erfolg Chiles gegen Thailand. Die Südamerikanerinnen hätten ein Tor mehr für den Achtelfinaleinzug gebraucht - sie wären dann noch an Nigeria vorbeigezogen. Brasilien war als Dritter der Gruppe C in die Runde der letzten 16 eingezogen und wäre in diesem Fall der deutsche Achtelfinal-Gegner geworden.

"Wir freuen uns auf spannendes Achtelfinale, dass wir natürlich gewinnen wollen." Martina Voss-Tecklenburg

Schnelle Gegneranalyse gefragt

"Wir wissen, dass Nigeria ein starkes Team ist. Speziell im letzten Spiel gegen Frankreich haben sie gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Wir wissen, dass da ein Brocken auf uns zukommt", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Schuld an der tagelangen Hängepartie war der unübersichtliche WM-Modus mit 24 Teams, von denen auch die vier besten Dritten der sechs Vierergruppen in die Runde der letzten 16 einzogen. Das Team um die Bundestrainerin muss jetzt unter Hochdruck den Gegner analysieren und die Mannschaft entsprechend einstellen. Denn "afrikanische Teams sind immer schwer zu bespielen, haben eine gute Mentalität." Und: "Sie haben auch viel Tempo und körperliche Präsenz", weiß Voss-Tecklenburg, die ihre Akteurinnen jetzt auf harte Zweikämpfe einstellen wird.

DFB-Elf will sich gegen Nigeria weiter steigern

Alle bisherigen sieben Duelle gegen Nigeria konnte Deutschland gewinnen. Dennoch muss sich die DFB-Auswahl bei der WM noch steigern. "Wir hatten einen Umbruch mit einer neuen Trainerin, sagte Verteidigerin Verena Schweers: "Vor dem Turnier wussten wir nicht genau, wo wir stehen." In der Gruppenphase habe man sich aber von Spiel zu Spiel gesteigert: "Wir wissen alle, dass wir noch mehr können. Deshalb pushen wir uns in jeder Einheit." Die Spielerinnen nutzten das lange warten neben Sightseeing auch um sich die anderen Teams intensiv anzuschauen: "Wir schauen bei den anderen Spielen genau hin, achten auf Stärken und Schwächen", sagte Svenja Huth.