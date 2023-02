FIFA-Awards: Lionel Messi zum siebten Mal Weltfußballer

Argentinische Nacht in Paris: Lionel Messi ist zum siebten Mal FIFA-Weltfußballer des Jahres, der argentinische Nationalcoach Lionel Scaloni ist Welttrainer und sein WM-Keeper Emiliano Martinez ist Welttorhüter.

Messi, der Vollendete

Argentiniens WM-Held Messi ging nach dem Triumph in Katar als klarer Favorit in die Wahl zum FIFA-Weltfußballer und konnte sich letztlich auch bei der Abstimmung gegenüber seinem französischen Teamkollegen Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) und dem Franzosen Karim Benzema (Real Madrid) durchsetzen. Messi krönte mit dem Sieg im WM-Finale gegen Frankreich und der Auszeichnung als bester Spieler des Turniers seine einzigartige Karriere.

Alexia Putellas wird Weltfußballerin

Wie bei den Männern fand auch die Entscheidung zur Weltfußballerin ohne deutsche Beteiligung statt. Beth Mead vom FC Arsenal, Alex Morgan (San Diego Wave) und Alexia Putellas vom FC Barcelona schafften es in die Endauswahl. Gerade in England dürfte das nicht so gut ankommen, denn Putellas, die die EM aufgrund einer Kreuzbandverletzung verpasste, erhält den Award und sticht damit Mead, die England mit sechs Toren zum EM-Titel geführt hatte, aus.

Bayern-Spieler Joao Cancelo in FIFA-Weltauswahl

Der portugiesische Außenverteidiger João Cancelo, der seit Januar beim FC Bayern München kickt, wurde in die Weltelf gewählt. Der 28-Jährige wechselte bis zum Ende der Saison 2022/23 auf Leihbasis von Manchester City zum deutschen Rekordmeister und findet sich nun in der Weltauswahl in einem erlesenen Kreis unter anderem neben Kevin De Bruyne, Luka Modric, Lionel Messi, Karim Benzema, Erling Haaland und Kylian Mbappé wieder.

Wolfsburgs Lena Oberdorf in FIFA-Weltauswahl

Wolfsburg-Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf wurde als einzige Deutsche in die Frauen-Welt-Elf gewählt. Kurios: Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern stehen die Welttorhüterin und der Welttorhüter nicht in der jeweiligen FIFA-Weltauswahl.

Argentiniens WM-Coach Lionel Scaloni ist Welttrainer 2022

Wenige Stunden nach seiner Vertragsverlängerung bis 2026 wurde der argentinische Fußball-Nationaltrainer Lionel Scaloni als Welttrainer 2022 ausgezeichnet. Der 44-Jährige setzte sich gegen Carlo Ancelotti von Real Madrid und Pep Guardiola von Manchester City durch und tritt damit die Nachfolge von Jürgen Klopp (2019/2020) und Thomas Tuchel (2021) an, die die Auszeichnung in den Vorjahren für ihre Erfolge mit dem FC Liverpool und dem FC Chelsea erhalten hatten.

Englands Trainerin Sarina Wiegmann ist Frauen-Welttrainerin

Als beste Frauen-Trainerin wurde Sarina Wiegmann gewählt. Die 53-Jährige gewann 2022 mit den englischen Fußballfrauen die Heim-EM. Nach dem EM-Titel 2017 mit den Niederlanden wurde Wiegmann die erste Trainerin, die mit zwei unterschiedlichen Nationalmannschaften triumphierte.

Ann-Katrin Berger verpasst Titel als Welttorhüterin

Bei der Wahl zur besten Torfrau des Jahres 2022 hatte die deutsche Nationalspielerin Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea das Nachsehen. Die 32-Jährige, die nach der Frauenfußball-EM im Vorjahr eine erneute Krebserkrankung publik machte, musste sich der Engländerin Mary Earps (Manchester United) geschlagen geben. Zum besten Torwart des Jahres 2022 wurde der argentinische Weltmeister Emiliano Martinez gekürt.

FIFA-Wahl getrennt vom Ballon d'Or

An der Abstimmung durften die Nationaltrainerinnen und Nationaltrainer, die Kapitäninnen und Kapitäne der Nationalmannschaften, Journalistinnen und Journalisten sowie Fans teilnehmen. Seit 2016 wird die FIFA-Wahl wieder getrennt vom Ballon d'Or der französischen Fußball-Zeitschrift France Football durchgeführt.

FIFA-Ehrenpreis posthum für verstorbenen Pelé

Zu Beginn der Gala in Paris zeichnete die FIFA die brasilianische Fußball-Ikone Pelé posthum mit einem Ehrenpreis aus. Der Brasilianer war Ende des vergangenen Jahres im Alter von 82 Jahren gestorben. Pelés Witwe nahm den Silberpokal aus den Händen von Ex-Weltmeister Ronaldo entgegen. "Pelé sei unsterblich", sagte Weltverbandspräsident Gianni Infantino.