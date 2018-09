Feuerwerk im Schweinfurter Stadion: Schalke muß Strafe zahlen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat gegen den FC Schalke 04 wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans eine Geldstrafe in Höhe von 21.000 Euro ausgesprochen. Anlass für das Sportgerichtsverfahren waren die Vorfälle beim Pokalspiel in Schweinfurt am 17. August. Dort waren im Schalker Zuschauerbereich vor und während der Partie pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden. Der Beginn des Spiels hatte sich um fast drei Minuten verzögert.

Nur kurzes Pokal-Erlebnis für "Schnüdel"

Sportlich war am 17. August die Sensation im Schweinfurter Willy-Sachs-Stadion ausgeblieben. Die „Schnüdel“ aus der Dritten Liga mussten sich dem Bundesligisten aus dem Pott mit 0 : 2 geschlagen geben. Damit war für den FC Schweinfurt 05 schon in der ersten Runde des DFB-Pokals Endstation.