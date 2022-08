Festival der Kampfkünste in Nürnberg

Kung-Fu, Taekwondo, Judo oder Karate. Wer am Wochenende Lust auf Kampfsport hat, ist beim Festival der Kampfkünste am Nürnberger Bundesstützpunkt für Taekwondo genau richtig. Denn egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener – bei dem zweitägigen Festival darf jeder mal reinschnuppern in die Kampfsportarten. Eine davon: Mixed Martial Arts, also gemischte Kampfkunst.

Mixed Martial Arts als Variante

Mattias Morgenstern tänzelt lässig auf der Stelle, setzt Boxhiebe in die Luft und gibt Anweisungen: "Die Fäuste geschlossen halten und die ganze Körperkraft in den Hieb setzen." Eine Frau und acht Männer sind zum regulären Training in die Sporthalle gekommen. Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Körperbeherrschung: Das alles übt Mattias Morgenstern mit seiner Gruppe. Sie machen Mixed Martial Arts – kurz MMA. "Der erste, der es vielleicht nach vorne gebracht hat", erklärt Morgenstern, "war Bruce Lee, der schon damals gesagt hat: 'Wir mischen einfach Dinge aus verschiedenen Kampfsportarten.' Das war früher verpönt, der Kung-Fu Kämpfer hat Kung-Fu gemacht, der Karate-Kämpfer hat Karate gemacht und heute mischen wir einfach verschiedene Stile.“

Anspruchsvolles Körpertraining

Zweimal die Woche trainiert die Gruppe. Jessica Schuster zum Beispiel hat sich gerade die Boxhandschuhe übergestreift und setzt gezielt Hiebe in die Schutzpolster, die ihr Trainingspartner hält. Sie macht seit einem Jahr mit und hat direkt mit MMA angefangen. Andere haben mehr Kampfsporterfahrung, kommen vom Kung-Fu oder Judo. Jessica Schuster schätzt den Sport, weil er so abwechslungsreich ist. Vom Kopf bis Fuß – hier wird alles trainiert. "Drei, Zwei, Eins, Go!", sagt der Trainier den Kampf an und dann geht's los: 30 Sekunden lang. Boxhiebe mischen sich mit Kung-Fu-Tritten. Der Schweiß steht der Kämpferin und den Kämpfern auf der Stirn.

Ein Festival für Jeden

Am Wochenende will Mattias Morgenstern seine und alle anderen Kampfsportarten noch bekannter machen. Er hat ein Festival der Kampfkünste organisiert. Im Bundesstützpunkt für Taekwondo in Nürnberg kann Samstag und Sonntag jeder unterschiedliche Kampfstile ausprobieren, egal ob Anfänger oder alter Hase. Das Angebot reicht, so der Coach, von wirklich intensivem MMA-Training bis hin zu weichem fließenden Kung-Fu-Training, dazu Ju-Jutsu zur Selbstverteidigung. Aber rund um den Kampfsport wird auch Kultur geboten, eine chinesische Kalligraphin lehrt, wie man chinesische Schriftzeichen schreibt, es gibt ein Live-Hörspiel und man kann Manga zeichnen. Als Stargast ist der kanadische MMA-Kämpfer Jeff Chan am Samstag vor Ort und gibt Seminare.

MMA in der Kritik

Matthias Morgenstern will das Festival auch nutzen, um den angeknacksten Ruf von Mixed Martial Arts aufzuwerten. Denn die Kampfsportart mit Vollkontakt steht oft als zu brutal und verletzungsintensiv in der Kritik. "Uns ist wichtig, dass wir weg wollen von diesen Vorurteilen, hin zur einem Miteinander im Training und zu einem anfängerfreundlichen, gemeinschaftlichen Sport", so Morgenstern.

Wie vielseitig Kampfkünste sind, merkt man auch am Ende der Trainingsrunde. Da wird es dann ruhig. Denn Meditation gehört auch dazu: Zur Ruhe kommen und Kraft finden. Auch das kann jeder am Wochenende ausprobieren. Das komplette Programm und die Tickets für das Festival der Kampfkünste sind vorab online erhältlich.