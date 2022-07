Fest nach Kiel: Kapitel Arp beim FC Bayern beendet

Über das Ende der Zusammenarbeit, das sich bereits angedeutet hatte, informierte nun der deutsche Rekordmeister. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit war der 22 Jahre alte Offensivspieler an die Norddeutschen verliehen. Dabei erzielte Arp in 24 Liga-Partien zwei Tore. Bei den Schleswig-Holsteinern unterschreibt er nun einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024.

Einst mit viel Vorschusslorbeeren vom HSV verpflichtet

Als große Nachwuchshoffnung war Arp im Sommer 2019 vom Hamburger SV nach München gekommen. Mit den Bayern wurde er Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Außerdem gewann er die Drittliga-Meisterschaft mit dem FC Bayern II, für den er in insgesamt 42 Pflichtspielen aufgelaufen ist und acht Tore erzielt hat.

"Manchmal erfüllen sich Erwartungen nicht"

"Fiete Arp kam als eines der größten deutschen Offensivtalente zum FC Bayern", sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic rückblickend. "Manchmal erfüllen sich Erwartungen leider nicht, wir haben mit Fiete ausführlich unsere Optionen besprochen und wir waren am Ende gemeinsam der Überzeugung, dass es das Beste ist, wenn Fiete einen neuen Weg einschlägt." Arps Vertrag in München lief noch bis Sommer 2023.