Fertigstellung des SAP Gardens in München verzögert sich

Wie die Red Bull Stadion München GmbH am Freitag mitteilte, verzögert sich der Bau des SAP Garden im Olympiapark aufgrund von "akuter Bau- und Rohstoffknappheit, Lieferengpässen und Fachkräftemangel". Die Bayern-Basketballer und die Eishockeyprofis des EHC München müssen also noch länger auf ihre Heimspielpremiere in der neuen Arena warten.

Ursprünglich sollte der SAP Garden, in dem bis zu 12.500 Zuschauer Platz finden sollen, in der zweiten Jahreshälfte 2022 eröffnet werden. Wegen "Beeinträchtigungen" durch die Corona-Pandemie war die Prognose für die Fertigstellung dann bereits auf Ende 2023 verschoben worden.

2024 soll die Arena Spielstätte der Handball-EM sein

Die Arena soll dem EHC Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) als neue Spielstätte dienen, der Vizemeister zieht aus dem veralteten Olympia-Eisstadion aus. Die Bundesliga-Basketballer von Bayern München wollen die Halle als zusätzliche Spielstätte neben dem Audi Dome nutzen. Eigentlich sollte die Arena bei der Handball-EM der Männer 2024 als einer von sechs Spielorten fungieren. Das Turnier läuft von 12. bis 28. Januar 2024.