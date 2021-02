Ferstl stürzt, DSV-Duo in Top 15 und Paris gewinnt

Kurz vor der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) konnten die Speedspezialisten auf der legendären Kandahar in Garmisch-Partenkirchen ihre Form testen. Bei "perfekten Bedingungen", fand Andreas Sander vor dem Rennen.

Ferstl stürzt ins Fangnetz

Für eine Schrecksekunde sorgte dabei allerdings Josef Ferstl, der schnell unterwegs war, beim Seilbahnstadl-Sprung spektakulär ausgehoben wurde und im Fangnetz landete. Der Airbag hatte ausgelöst und wohl mit Schlimmeres verhindert. "Sprunggelenk und Hüfte tun mir weh", sagte Ferstl danach. Er werde eine Kernspin machen, danach könne man erst Weiteres sagen. Er hab versucht "alles zu geben. Aber die Ski sind auf einmal weggefahren. Ich wollte es korrigieren, habe es aber nicht in den Griff bekommen", erklärte er die Situation. "Ich habe geschaut, dass ich mich irgenwie wegdrehe und das Schlimmste vermeide." Er könne aber soweit Entwarnung geben, dass es beiden Knien gut gehe.

Paris gewinnt

Die Bestzeit kurvte allerdings Dominik Paris in 1:33,81 in den Schnee. Beat Feuz (+0,37 Sekunden) wurde Zweiter. Matthias Mayer (+0,40) fuhr auf Rang drei.

Dominik Schwaiger kam als bester deutscher Starter als Zwölfter nach 30 Fahrern noch am nächsten an die Vorgabe heran. 1,36 Sekunden sein Rückstand auf Paris. "Gutes Ergebnis und eine gute Motivation für die WM", freute er sich nach dem Rennen. Mit seiner zweiten Fahrt unter die Top 15 erfüllte er die WM-Norm.

Baumann und Sander verpassen ihre Chance auf Top-Ten-Ergebnis

Sander und Romed Baumann gingen mit jeweils fünf Saison-Platzierungen in den Top Ten im Gepäck selbstbewusst in den Wettbewerb. Baumann verpasste allerdings seine Chance auf einen Podestplatz klar. Der 35-Jährige war nicht fehlerfrei unterwegs und fand auch nicht die schnellste Linie. Mit 1,53 Rückstand reihte er sich auf Platz 14 weit hinter der Bestzeit von Paris ein. "Ich wollte nicht herschenken", erklärte Baumann, der Probleme in der "Hölle" hatte. "Die Fahrt war solide, wenn der Fehler nicht ist, fünf Zehntel. Dann ist es ein Resultat wo ich sagen kann, dass passt."

Auch Teamkollege Andreas Sander erwischte nicht den besten Tag. Mit 2,37 Sekunden Rückstand war auch er nicht unter den Topfahrern zu finden und verpasste sogar einen Platz in den Top 20. Sander kam als 24. ins Ziel.

Jocher überrascht als 25.

Youngster Simon Jocher (+2,78) hatte schon beim Training mit der siebtschnellsten Zeit auf ein gutes Ergebnis hoffen lassen. Der 24-Jährige vom SC Garmisch konnte auch im Rennen auf Platz 25 ein Ausrufezeichen für die Zukunft setzen. Manuel Schmid hatte 2,96 Sekunden Rückstand und sammelte als 29. noch Weltcup-Punkte.